El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirski, y otras 13 personas, entre ellas un niño, murieron hoy cuando el helicóptero que transportaba al funcionario se estrelló en las afueras de Kiev, en un accidente cuyo origen aún no se había precisado esta noche (la tarde en la Argentina) y sobre el cual las autoridades no excluían ninguna hipótesis.

Hasta esta noche, Rusia no se había pronunciado sobre el accidente.

"Un total de 14 personas murieron, entre ellas un niño, y 25 personas resultaron heridas, entre ellas 11 niños", precisó en un comunicado el Servicio de Emergencias ucraniano, luego de que otras autoridades informaran la muerte de 18 personas y 29 heridos.

El helicóptero en el que viajaba Monastirski, de 42 años, se estrelló junto a una guardería y un edificio residencial de 14 pisos en Brovary, una ciudad de unos 100.000 habitantes al este de Kiev que fue escenario de combates en las primeras semanas de la invasión rusa.

Además de Monastirski, el más alto funcionario ucraniano que muere desde el inicio de la guerra hace casi 11 meses, se reportaron los fallecimientos del adjunto del ministro, Evgeni Yenin, y el secretario de Estado de Interior Yuri Lubkovich.

Dmitro Serbin, que se encontraba en su departamento cuando cayó el helicóptero Super Puma EC-225, corrió a ayudar a los niños en cuanto vio las llamas sobre la guardería.

"Los niños estaban llorando, buscando a sus padres, tenían las caras con cortes y cubiertas de sangre", contó Serbin, según la agencia de noticias AFP.

"Sacamos a una niña, la envolví en una chaqueta, tenía heridas en la cara, no temblaba ni lloraba", relató y agregó que la niña había quedado tan desfigurada que en un primer momento su padre no la había reconocido.

El destino del vuelo no estaba del todo claro: en un primer momento, la Presidencia de Ucrania comunicó que el helicóptero se dirigía al frente de la guerra con Rusia, pero el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que iba al lugar donde se había producido un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro.

El presidente Volodimir Zelenski calificó el accidente de "terrible tragedia" y dijo que "el dolor es indescriptible".

Monastirski, abogado de profesión, estaba en el cargo desde julio de 2021, era miembro del partido del presidente. Estaba casado y tenía dos hijos.

Hasta esta noche las autoridades ucranianas no apuntaron a una posible implicación rusa, y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias.

Estados Unidos tampoco sabía qué causó el accidente, aseguró el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Kirby.

"No tengo ninguna noción en este momento sobre qué causó que ocurriera ese accidente; Ucrania está investigando, ciertamente no vamos a adelantarnos, simplemente no sabemos", afirmó, según la agencia Sputnik

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ofreció ayuda a Kiev para investigar las causas del accidente.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó que se unían "a Ucrania en el dolor tras el trágico accidente de helicóptero" y que Monastirski había sido "un gran amigo de la UE". También se replicaron condolencias de Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Rusia no brindó declaraciones sobre la tragedia y mantuvo su presión, tanto en el frente oriental, donde su Ejército intenta avanzar, como en forma de declaraciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que no tenía "ninguna duda" sobre la victoria de Rusia en Ucrania y recalcó que todo lo que hace está destinado a poner fin a la guerra que estalló en 2014 en la región oriental ucraniana del Donbass, de mayoría rusa.

El mandatario reiteró que, según él, Rusia se enfrenta a un "régimen neonazi" en Ucrania, y afirmó que seguirá "ayudando" a la población del este separatista de Ucrania.

"La victoria será nuestra", aseguró el mandatario, durante un encuentro con veteranos de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo.

En línea con la retórica de Putin, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, comparó por su lado las acciones de los países occidentales contra su país a la "solución final" del régimen nazi para exterminar a los judíos.

En paralelo, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la alianza enviará armas "más pesadas y más modernas" para que Ucrania pueda hacer frente más eficazmente a la invasión rusa.

El asunto será abordado el viernes próximo en una reunión en la base militar norteamericana de Ramstein en Alemania, en un contexto de fuerte presión sobre el Gobierno de Berlín para que entregue tanques pesados Leopard a Kiev.

El Reino Unido ya prometió 14 tanques pesados Challenger 2, y Polonia dijo estar dispuesta a mandar 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana, si Berlín autoriza su reexportación hacia Ucrania.

A su vez, Canadá anunció este miércoles que donará 200 blindados de transporte de tropas a las fuerzas ucranianas.

Estos anuncios se produjeron luego de que Zelenski pidiera "celeridad en la toma de decisiones" relativas a la ayuda a Ucrania, en una intervención en video ante el Foro de Davos. (Télam)