La exministra uruguaya del Interior Daisy Tourné, la primera y única mujer en ocupar ese cargo y una de las impulsoras de la agenda de género en la política, falleció hoy a los 71 años, según anunció la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) a la que pertenecía.

"Con enorme tristeza informamos que esta madrugada falleció la compañera Daisy Tourné. Compañera de todas las horas, cuya lucha y trayectoria han dejado marcas en la historia de nuestro país. Presente", indicó el FA en Twitter.

Tourné, que padecía un cáncer, fue diputada y senadora por el Frente Amplio y en los últimos años se convirtió en una de las figuras más destacadas de su fuerza política, según consignaron medios uruguayos.

La maestra de profesión fue ministra del Interior de marzo de 2007 a junio de 2009, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, hasta que renunció después de la polémica generada por un discurso en el que usó lenguaje soez para referirse a miembros de la oposición.

"Debo reconocer que me ganó la pasión, como siempre me ha sucedido en la vida", dijo en ese entonces en la conferencia de prensa en la que anunció su renuncia. "Apelo al sentido de la responsabilidad, que también tengo. No puedo transformarme en un obstáculo que empañe la gestión del mejor gobierno que ha tenido el país en su historia", agregó.

Durante su mandato como ministra se creó la ley de procedimiento policial, que regula los derechos y deberes de la Policía, y se eliminó el tope de porcentajes de mujeres que ingresan a la fuerza, recordó el portal la diaria, que agregó que además se reformó la seguridad social de los policías, así como el régimen de retiros y pensiones.

Después de que se conociera la noticia sobre su fallecimiento, diversos legisladores destacaron la importancia de su actividad sindical, así como su incidencia en diversos temas de la actividad legislativa, especialmente en lo relacionado con temas de género.

"Daisy Tourné fue una buena persona. Leal contrincante. Dura en la discusión y con un gran sentido del humor. Le tuve mucho afecto al igual que muchos de mis compañeros. Mi saludo a su familia, amigos y al Frente Amplio", tuiteó el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. (Télam)