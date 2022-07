El expresidente uruguayo José Mujica llamó a la nueva generación de gobernantes de izquierda de América Latina a no cometer "los mismos errores" que la suya y a tener una agenda regional más realista.

En una entrevista televisiva, agregó que el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva "le va a hacer bien a Brasil" porque el país "necesita paz" y "espíritu de negociación" tras la Presidencia de Jair Bolsonaro.

Mujica contó al canal CNN En Español que Lula "se ríe" cuando le advierte que su mística es insustituible y que Brasil "no tiene un peronismo" que mantenga unidas a las clases populares.

Mujica dijo también que Ucrania está pagando el precio de una guerra entre Estados Unidos y Rusia y una expansión de la OTAN que "no tiene sentido" y va a dividir otra vez el mundo .

MIRÁ TAMBIÉN A la sombra del asesinato de Abe, Japón vota en elecciones clave

En la entrevista, difundida anoche, el expresidente uruguayo (2010-2015) fue consultado sobre el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y la llegada al poder en Chile de Gabriel Boric, ambos de izquierda, como Mujica.

"Que venga otra generación, que aprendan de nuestros errores, que cometan sus errores, no los nuestros", dijo Mujica sobre la nueva camada de líderes progresistas, a los que se suma Xiomara Castro en Honduras y Pedro Castillo en Perú.

El expresidente dijo que entre los errores de su generación de líderes de izquierda latinoamericana de la década de 2010, de la que Lula formó parte, estuvo "la agenda latinoamericana demasiado aparatosa y poco realista".

"Muchas fotos, muchas cosas, muchos encuentros...", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Al menos 21 muertos en tiroteos en bares de Sudáfrica

"Hay que hacer política y hay que hacer política primero aceptarse todo lo que hay. Si vamos a pensar todos lo mismo, no nos juntamos. Y tenemos que juntarnos para construir un alero para defendernos", señaló.

"El mundo que viene se está organizando en gigantescas unidades. Nosotros no existimos los latinoamericanos", dijo, en alusión al grado de integración regional.

En un plano más doméstico, los exhortó a "intentar ir creando otra economía en las entrañas de esta economía, sin destrozarla".

Lula "es un gran negociador y la sociedad brasilera necesita paz, necesita espíritu de negociación", prosiguió.

"Yo lo aconsejé, porque ojo: Brasil no tiene peronismo (...) Lula tiene un peso personal, místico, particular, que no es sustituible", subrayó, y añadió que Lula "se ríe" cuando se lo dice.

"Argentina tiene eso que se llama peronismo. Todos los peronistas que hay y ni conocieron a Perón y conocieron a Evita ni nada por el estilo y están ahí, siguen con la mística. Pero Brasil no tiene el letrero histórico que le sirve para juntarse", agregó.

Mujica fue consultado también sobre la guerra en Ucrania desatada por la invasión rusa, que Moscú justificó por la amenazante expansión de la OTAN hacia sus fronteras y su intención de englobar a la nación vecina.

El de Rusia "debe ser uno de los capitalismos más corruptos que hay, más coimeros que hay. Una burocracia que estaba acomodada en el poder se quedó con buena parte", dijo.

"Tampoco estoy con la OTAN. Este lío, esta guerra que tiene Estados Unidos con Rusia -que la está pagando Ucrania-, ese avance de la OTAN no tiene ningún sentido, nos va a llevar a otra vez a una división del mundo", agregó. (Télam)