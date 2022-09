Ravil Maganov, presidente del segundo mayor productor de petróleo de Rusia, Lukoil, murió este jueves tras caer desde la ventana de un hospital en Moscú, dijeron dos fuentes familiarizadas con la situación, convirtiéndose en la última en una serie de hombres de negocios para encontrarse con muertes repentinas e inexplicables. Las fuentes confirmaron los informes de varios medios rusos de que el hombre de 67 años se había precipitado hacia su muerte, pero las circunstancias que rodearon su caída no estaban claras. Dos personas que conocían bien a Maganov dijeron a Reuters que creían que era muy poco probable que se hubiera suicidado. Otra fuente cercana a la compañía dijo que dentro de la gerencia de Lukoil existía la creencia de que se había suicidado, pero no había visto evidencia o documentos que lo respaldaran. Cuando Reuters le preguntó si estaban investigando la muerte como sospechosa, la policía de Moscú remitió la pregunta al Comité de Investigación del estado. El Comité no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Lukoil emitió en un comunicado que Maganov había "fallecido luego de una enfermedad grave": "Los miles de empleados de Lukoil lamentan profundamente esta dolorosa pérdida y expresan sus más sinceras condolencias a la familia de Ravil Maganov". Varios otros altos ejecutivos con vínculos con la industria energética de Rusia murieron repentinamente en circunstancias poco claras en los últimos meses. El día después de que Rusia enviara sus fuerzas a Ucrania en febrero, un ejecutivo de Gazprom, Alexander Tyulakov, fue encontrado muerto en su garaje cerca de San Petersburgo, informaron medios rusos. En abril, Sergei Protosenya, ex alto directivo del mayor productor de gas natural licuado de Rusia, Novatek , fue encontrado muerto con su esposa e hija en una villa en España. La policía regional catalana, que investiga el caso, reveló que cree que los mató y luego se quitó la vida. En mayo, los medios rusos informaron que un ex gerente de Lukoil, Alexander Subbotin, fue encontrado muerto en el sótano de una casa en las afueras de Moscú. El mismo mes, los medios rusos informaron que Vladislav Avayev, ex vicepresidente de Gazprombank, fue encontrado muerto en un apartamento de Moscú, también con los cuerpos de su esposa e hija. Maganov había trabajado en Lukoil desde 1993, poco después de la creación de la empresa, y había supervisado su refinación, producción y exploración, y se convirtió en presidente en 2020. Su hermano Nail es el director del productor de petróleo ruso mediano Tatneft. Inusualmente entre las empresas rusas, Lukoil tomó una posición sobre la intervención de Moscú en Ucrania. En una declaración del 3 de marzo, la junta directiva de la compañía expresó su preocupación por los "trágicos eventos" en Ucrania y pidió el "fin lo antes posible del conflicto armado" a través de negociaciones. Reuters-NA NA