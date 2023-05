El barco de rescate Geo Barents de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció hoy uno de los salvamentos más importantes del año, con 599 personas rescatadas de un navío que estaba en riesgo de naufragar en el mar Mediterráneo a la altura de Italia.

El procedimiento, que duró tres horas, empezó después de que la organización recibiera un aviso del Centro de Coordinación de Salvamento Marí­timo de Italia para pedir asistencia en el rescate de los pasajeros de la barcaza, en peligro de naufragio, informó la agencia de noticias Europa Press.

La tripulación del Geo Barents terminó poniendo a salvo a los sobrevivientes, entre los que había mujeres y menores, y recibió autorización de puerto seguro en la isla italiana de Bari, a 40 horas de navegación de la zona de rescate, precisó MSF en Twitter.

MSF lamentó que Europa siga siendo testigo de "como las personas que huyen de crisis son abandonadas para ahogarse en el mar, interceptadas, y abandonadas en la frontera". "Vemos cómo se les niega la asistencia humanitaria y se les criminaliza por buscar seguridad", apuntó.

"En lugar de asumir sus responsabilidades internacionales con las personas que buscan seguridad en sus puertas, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) continúan aprobando políticas violentas que se cobran vidas", agregó la ONG en un comunicado.

Asimismo, marcó la diferencia de las acciones cuando se trata de asistir a los ucranianos que huyeron de la guerra en su país.

"En su respuesta al desplazamiento masivo fruto de la guerra en Ucrania, la UE nos ha demostrado que es capaz de crear e implementar una política migratoria humana: lo único que falta es voluntad política", aseveró.

Además de MSF, la ONG SOS Humanity consiguió puerto seguro en Livorno, en el noroeste de Italia, tras rescatar ayer a 88 migrantes a bordo de una barcaza que había zarpado de Libia tres días antes.

La ONG lamentó que el Gobierno de Italia haya elegido un puerto tan lejano, a cuatro días de navegación.

Por otro lado, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó hoy que un barco con 500 migrantes que estuvo durante varios días a la deriva en el Mediterráneo central, fue devuelto a Libia.

"La zona SAR (búsqueda y rescate, en inglés) establece la obligación de salvar vidas, no un derecho exclusivo de intervención. Son aguas internacionales, no libias. Cabe destacar que un área SAR también requiere un puerto de desembarco seguro y Libia no lo es", denunció el vocero de la OIM Flavio di Giacomo en redes sociales. (Télam)