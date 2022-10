El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) gobernante en Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que el presidente Luis Arce y su gobierno no reconocen su labor como "bombero" para evitar conflictos en el país y denunció la presencia de "oportunistas infiltrados en ministerios".

"Nosotros somos bomberos y el Lucho (Arce) no reconoce, la ministra de Presidencia no reconoce (que) hacemos esfuerzo para que no haya conflictos y ellos (los ministros) buscan conflictos", afirmó Morales en su programa dominical en Kawsachun Coca, según el diario Página Siete.

Morales puso en duda que las autoridades del gobierno realmente formen parte del partido y sostuvo que la oposición está en el gabinete defendiendo "el modelo del gonismo" o liberalismo económico, según la agencia de noticias Europa Press.

"Ayer llegó el pedido de reunión de la dirección nacional del Pacto de Unidad para el 20 de este mes en la ciudad de Cochabamba, eso sí es un debate netamente político; quisiéramos saber del presidente si algunos ministros van a respetar al MAS o no van a respetar al MAS, son del MAS o no son del MAS, eso va a ser un debate profundo", planteó Morales.

El expresidente explicó que la reunión que mantuvo con Arce la semana pasada estaba prevista desde hacía casi cuatro meses para "evaluar los avances" en educación, salud, caminos, lucha contra el narcotráfico y "evaluación política".

De todos esos temas, afirmó, solo se pudo avanzar en los dos primeros.

"Siento que el equipo de trabajo de Lucho Arce no tiene mucha conciencia, no sé si por falta de ubicación política, porque los problemas que se presentan aquí en el trópico es por culpa de los ministros", indicó.

Más tarde, Morales publicó mensajes en Twitter criticando al gabinete del presidente.

"Lamento que algunos ministros en vez de ayudar a nuestro hermano presidente Lucho lo perjudican; no tienen consideración por los más humildes, tratan de culpar a nuestro gobierno por falta de ítems y no se dan cuenta que el hermano Lucho era nuestro ministro de Economía", dijo.

"No sé si es por provocar o por falta de tino político", expresó y luego agregó: "Otro ministro menciona que nos falta asesores. Con eso nos dice que somos ignorantes. Nos preocupa que desde nuestro gobierno se ataque al MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) y su dirigencia y se defienda al gonismo. Solo buscan conflicto".

Finalmente, Morales comparó las tensiones dentro del partido con el asesinato del caudillo aimara Túpac Katari, quien "fue descuartizado por cuatro caballos".

"Ahora tratan de destruirnos con un método parecido: un caballo es el imperio; otro, la derecha y sus chitacos (serviles), otro caballo está representado por medios de derecha y el cuarto por oportunistas infiltrados en ministerios", sentenció. (Télam)