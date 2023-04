Dos nuevos ministros del presidente Gustavo Petro buscaron hoy bajar el tono de la disputa con los partidos aliados del Gobierno y reivindicaron el diálogo, mientras el Partido Conservador anunció que abrirá consultas para decidir si mantiene su respaldo al Ejecutivo en el Congreso o se pasa a la oposición.

El nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsable ahora del proyecto gubernamental de reforma de la salud -que fue el disparador de la crisis- dijo que es preciso el debate, pero también la conciliación.

"Uno muy bien sabe que en el Congreso hay que debatir, conciliar y buscar alternativas”, señaló Jaramillo a radio Blu Radio.

Por su parte, el nuevo titular de Interior, Luis Fernando Velasco, adelantó que buscará mediar para que las bancadas de los partidos Conservador y de la U limen asperezas con el Gobierno y apoyen las reformas.

El Gobierno “va a buscar que esa decisión (de no apoyar la reforma a la salud) se revierta. Vamos a defender nuestros proyectos, claro. Ya está pasando. Queremos sacar las reformas y para esto necesitamos los votos de los congresistas de Colombia y tenemos unas decisiones políticas que hemos comenzado a tomar”, explicó Velasco.

Y detalló que su estrategia para ganar los votos para las reformas no pasará por conversar con los líderes de los partidos, sino con cada militante de las colectividades.

“Vamos a hablar con cada uno de los parlamentarios, inicialmente con los especialistas en la materia, que son los de las comisiones por donde entran esas leyes. Será un debate totalmente transparente, que busque que nuestras propuestas salgan y salgan bien”, manifestó el ministro en declaraciones radiales.

Ante la resistencia que algunos bloques legislativos ponían a los proyectos oficialistas de reformas -especialmente el de salud- Petro anunció ayer la virtual ruptura de la alianza parlamentaria y dispuso siete cambios en el gabinete.

Los partidos Liberal, Conservador y de la U, que al inicio de la nueva legislatura se habían declarado “partidos de gobierno” -un paso que se da en el país ante un cambio en el Ejecutivo- ahora discuten los caminos a seguir.

Los conservadores ya decidieron “abrir el proceso de consultas y seguramente la semana entrante” reunirán a su conducción “para tomar decisiones", según reveló el presidente de la formación, Efraín Cepeda, para quien Petro prácticamente los ha "echado" del Gobierno.

"Creo que la opinión hoy es de mesura, tranquilidad, decisión con cabeza fría, consultada con nuestras bancadas y si ellos insisten en que nos echaron, pues nos echaron", señaló Cepeda, según recoge la emisora RCN Radio.

El legislador afirmó que aunque la fuerza es “partido de Gobierno” tiene derecho a la discusión y a que sus propuestas sean escuchadas, analizadas y consensuadas.

Por su parte, la jefa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, advirtió que sin los votos del PL, el PC y su propia fuerza será “muy difícil que pase la reforma a la salud”.

“Ellos no tienen mayorías; tenemos mayorías nosotros. El presidente Petro dijo que por decisión de los presidentes de los tres partidos, pero esa no fue una decisión nuestra; o sea, no es porque nosotros queramos que dijimos no. Nosotros escuchamos la opinión, escuchamos a la gente en los territorios… Las bancadas sabían exactamente a qué nos estábamos refiriendo, por qué nos estábamos oponiendo o mejorando lo que había”, dijo Toro.

El senador liberal Alejandro Chacón, en tanto, consideró que el Gobierno debe respetar las decisiones de los partidos que están en contra de determinados temas.

“Creería yo que (es una) falta de respeto del Gobierno. Entender que estos partidos van a seguir opinando y si las circunstancias es que cada vez que opinemos consideran que somos enemigos públicos de la Nación, o de los ciudadanos, o el propio Gobierno, pues estamos en el lugar equivocado. Creería que es llamar a la reflexión y entender que cada partido, distinto a los del Gobierno, tenemos la necesidad y obligación legal y constitucional de opinar”, señaló Chacón, según el sitio de la revista Semana.

Y el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Comunes (exFARC) opinó que la crisis refleja las complejidades del proceso de transición que marca la llegada al gobierno de alguien con una propuesta novedosa frente a lo que fue la política tradicional del país.

“En esta transición el presidente, con el primer gabinete, trató de hacerla de manera consensuada, con todos los sectores que plantearon la posibilidad de reintegrarse en la unidad nacional. Es evidente que con la llegada de las reformas al Congreso, afloran las visiones que estaban conviviendo con la coalición de gobierno y se precipita la crisis”, evaluó Lozada.

Confió el exguerrillero en que con los nuevos ministros en plena funciones “se pueda reencausar un acuerdo político, porque es lo deseable para que este proceso de transición que atiende un reclamo y una necesidad de reformas que clama la mayoría de los colombianos”.

En medio de los cambios, se conoció una encuesta que muestra que la desaprobación del presidente Petro subió 6 puntos en abril, al llegar al 57 por ciento, aunque el relevamiento fue hecho del 5 al 24 del mes, antes de los anuncios de ayer del mandatario.

Además, la aprobación cayó del 40 al 35 por ciento y solo un 16 por ciento de los encuestados consideró que está mejorando la situación de Colombia, mientras que un 73 cree que está empeorando.

(Télam)