Los negociadores de una cumbre de la ONU para proteger la naturaleza se acercaban el domingo a un acuerdo global que podría suponer la protección del 30% de la tierra y el mar para 2030, con cientos de miles de millones de dólares destinados a la conservación de los lugares y especies salvajes del mundo. China publicó el domingo una propuesta de texto a 48 horas de que venza el plazo de las negociaciones en la ONU para el nuevo pacto que proteja la naturaleza. La potencia asiopreside la cumbre de Montreal y es la responsable de publicar el borrador del texto, basado en las dos últimas semanas de negociaciones, como el mejor consenso para que las partes lo discutan en el futuro. "Hay que tener otra posible ronda de trabajo para que podamos alinear los recursos y la ambición", dijo la ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad. "Pero soy muy optimista en que, como se han aterrizado los objetivos principales y no hay, en general, oposición a estos objetivos, hemos dado un paso adelante muy importante", agregó. Los responsables políticos esperan que esto ofrezca un marco para proteger la naturaleza hasta 2030, similar al que se inició con un pacto internacional para limitar las emisiones de carbono que calientan el planeta, alcanzado en París en 2015. El texto, que contiene 23 objetivos, refleja el consenso para la protección del 30% de la tierra y las zonas costeras y marinas para 2030, un objetivo conocido informalmente como 30 por 30. El objetivo se considera un hito en la conservación de la naturaleza. "Nos ha sorprendido que (el texto) recoja la mayoría de las cosas que queríamos", declaró a Reuters un negociador de un país europeo. En cuanto a la restauración, señaló que el texto iba con un objetivo más ambicioso del 30%, en lugar del 20%, lo que "es realmente bueno y ambicioso y necesario". Sin embargo, la meta 30 por 30 no contiene un objetivo global y hace una mención limitada a los océanos, lo que podría dejar desprotegidas las aguas internacionales. La movilización de fondos fueron otro de los principales puntos de fricción de las negociaciones. El borrador propone destinar 200.000 millones de dólares anuales a iniciativas de conservación, un objetivo que se considera fundamental para el éxito de cualquier acuerdo. Los países en desarrollo pedían que la mitad de esa cantidad, 100.000 millones de dólares al año, se transfiriera de los países ricos a los más pobres. Sin embargo, el texto sólo menciona que entre 20.000 millones y 30.000 millones de dólares anuales procedan de los países desarrollados para 2030. "Probablemente tendremos que llegar a un acuerdo entre 30.000 (millones) y 100.000 millones de dólares", dijo Muhamad de Colombia a periodistas. El texto también señala que el dinero puede proceder voluntariamente de cualquier país, un guiño al deseo de los países desarrollados de que países con grandes economías, como China y Brasil, también aporten fondos. Uno de los mayores puntos de discordia entre los delegados ha sido si debería crearse un nuevo fondo para ese dinero. El miércoles por la mañana, los negociadores de los países en desarrollo abandonaron una reunión sobre financiación en señal de protesta. El borrador no menciona la creación de un nuevo fondo. El texto no especifica si las subvenciones perjudiciales deben eliminarse, suprimirse gradualmente o reformarse, pero sí sugiere que deben reducirse en al menos 500.000 millones de dólares al año para el final de la década. Los ministros de casi 200 gobiernos deben llegar a un consenso sobre los 23 objetivos propuestos antes de la medianoche del lunes (0500 GMT del martes). (Reporte de Gloria Dickie y Isla BinnieEditado en español por Javier López de Lérida) Reuters-NA NA