Paraguay es el segundo país mejor posicionado en materia de seguridad, resaltó hoy el ministro del Interior, Federico González, en base a un estudio de la Fundación InSight Crime, y afirmó que aunque los objetivos de máxima no se alcanzaron el país no está “tan mal”.

“No estamos bien como queremos estar pero tampoco estamos tan mal como la gente considera que estamos, esa es la percepción”, afirmó González, y agregó: “Yo sé que no me van a creer, hasta pueden criticarme; pero pueden verificar”.

Según el informe de InSight Crime, que clasifica a los países de América Latina y el Caribe según las tasas de homicidio en 2022, Paraguay registró ocho homicidios por cada 100.000 habitantes.

Este índice ubica a Paraguay como el segundo país mejor posicionado en materia de seguridad en América del Sur, por debajo de Chile, que tuvo 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

MIRÁ TAMBIÉN Imputaron seis cargos a un militar que filtró documentos del Pentágono

El resto de los países está con 11, 15, 18, 25, 35 e incluso 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según se detalla en el documento, citado por la agencia estatal IP Paraguay y el diario Última Hora.

Aunque los delitos callejeros parecen en aumento y algunos dejaron víctimas fatales, González indicó que la prevención de esos hechos “está en todos”.

Detalló que el 90% de quienes cometen estos delitos tienen entre 14 y 25 años, y son jóvenes que no trabajan ni estudian. De ese total, el 80% son adictos “y ya estuvieron presos en las cárceles”, aunque no especificó el origen de estas estadísticas.

“¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? Son miembros de familias; no vienen de Marte o Plutón, son paraguayos. Son hijos de ciudadanos y ciudadanas paraguayas que no trabajan, que no estudian, que están en las drogas”, cuestionó el ministro.

MIRÁ TAMBIÉN Condenaron en EEUU a un integrante del cartel de Sinaloa

González usó otro argumento para explicar el cuadro de inseguridad: detalló que el plantel actual de la Policía Nacional es de 27.000 uniformados, cuando en la realidad necesita 60.000 integrantes.

Para contar con más uniformados se requiere de un aumento en el Presupuesto, porque actualmente el 89% del presupuesto de la fuerza se destina a salarios, indicó.

Explicó además que “un policía no se hace de la noche a la mañana”, porque la formación lleva cuatro años de estudios para un oficial y dos años para un suboficial, y hasta admitió que los salarios bajos pueden generar corrupción.

“Por día o por hora ellos ven pasar en frente 100 millones (casi 14.000 dólares), 300 millones (41.000) o 500 millones de guaraníes (69.000 dólares). Deben tener los valores muy firmes y los principios bien establecidos para no caer en la tentación”, manifestó González. (Télam)