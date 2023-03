El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, denunció hoy que la existencia de información de Inteligencia que apunta a que algunos manifestantes implicados en las recientes protestas contra la propuesta de reforma judicial que impuslsa el gobierno, planean asesinarlo a él y al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El líder del partido de ultraderecha Poder Judío afirmó en declaraciones a la emisora israelí Kan que "la mayoría" de los manifestantes "son buena gente", pero "entre ellos hay algunos que planean el próximo asesinato político", informó la agencia de noticias Europa Press.

"Los hay que dicen 'tienes que matar a Ben Gvir, a Sara Netanyahu (la esposa de Netanyahu), tienes que asesinar a Benjamin Netanyahu'", manifestó antes de recalcar que "ve informes de Inteligencia y escucha a los que lo gritan desde lo más profundo de su corazón".

"Hay anarquistas e izquierdistas que hace tiempo cruzaron la 'línea roja' y planean asesinarme a mí y al primer ministro", repitió Ben Gvir.

El ministro de Seguridad mencionó "informes de inteligencia" pare referirse también a un supuesto "intento de linchamiento" la semana pasada contra Sara Netanyahu, quien en el marco de las protestas debió ser escoltada por agentes antidisturbios de una peluquería de Tel Aviv a la que había acudido.

"Imaginen que en la peluquería no hubiera estado Sara Netanyahu, sino Lihi Lapid y Galit Bennett (las esposas de los opositores Yair Lapid y Naftali Bennett). Todos sabemos que se las hubiera tratado de forma diferente", argumentó, informó el diario israelí The Times of Israel.

Tras la entrevista, fuentes policiales citadas por Kan indicaron que no conocen estos informes de Inteligencia citados por Ben Gvir para respaldar sus afirmaciones, tras lo que el ministro se mostró "impactado" por el hecho de que le contradigan y prometió "acabar con toda la politización en el trabajo policial".

Por su parte, Lapid tildó al ministro de "payaso" y dijo que "ha empezado a inventarse 'material de Inteligencia' que no existe".

"No sólo es ridículo, sino que es peligroso", publicó en su cuenta en la red social Twitter.

El exministro de Defensa y ahora alto cargo opositor Benjamin Gantz pidió a Netanyahu que "despida a Ben Gvir antes de que sea demasiado tarde".

"Una persona que estuvo implicada en terrorismo antes de alistarse en el Ejército deslegitima a manifestantes patrióticos", criticó.

Ben Gvir, un abogado de ultraderecha que vive en una de las colonias más radicales de la Cisjordania ocupada, ya había estado en boca de todos cuando a principios de enero cruzó la "línea roja" palestina y visitó la Explanada de las Mezquitas, lugar sagrado y escenario de fuertes tensiones entre palestinos e israelíes.

Su visita fue vista como un "desafío para el pueblo palestino, la nación árabe y la comunidad internacional", que solo conducirá a "más tensión, violencia y a una situación explosiva".

La propuesta de reforma judicial en numerosas protestas en el país, mientras que el presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió un diálogo entre el Gobierno y la oposición parar lograr una vía "acordada" para "salir de este periodo difícil".

La propuesta, planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y respaldada por Netanyahu, daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados. (Télam)