El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo hoy que la actual operación militar en la Franja de Gaza permitirá "encontrar" y "eliminar" a Yahya Sinwar, jefe del movimiento islamista Hamas en ese territorio palestino.

"Vamos a encontrar a Sinwar y vamos a eliminarlo", declaró Gallant en una conferencia de prensa en Tel Aviv, en el 29º día de la guerra, desatada el 7 de octubre después de una sorpresiva incursión de Hamas en territorio israelí que dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles, y en la que el grupo palestino tomó unos 240 rehenes, una veintena de ellos de nacionalidad argentina.

En una conferencia de prensa, el ministro dijo que "Hamas no tiene límites".

Gallant aseguró además que en los últimos días habló con soldados en la frontera y que le dijeron que estaban listos para combatir "hasta la victoria" y por el tiempo que fuera necesario.

"Si lleva un año, Israel debe completar la misión", dijo que le manifestaron los soldados y afirmó que "hay combatientes dispuestos a todo".

"Al final de la guerra no habrá más Hamas en Gaza. No habrá más amenaza de seguridad de Gaza sobre Israel, e Israel tendrá libertad absoluta para tomar cualquier medida de seguridad que desee contra cualquiera que levante la cabeza en Gaza (para amenazar a Israel)", apuntó, según recogió el diario Times of Israel.

El Ejército israelí informó que ha "intensificado" sus operaciones, casi un mes después del ataque de Hamas, tras el cual Israel lanzó bombardeos contra la Franja de Gaza, en los que murieron ya casi 9.500 personas, entre ellas unos 3.900 niños.

Hace más de una semana, el Ejército comenzó además una ofensiva terrestre en el norte del enclave palestino, donde aseguró que desde el jueves tiene rodeada la ciudad de Gaza.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, pasó hoy revista a sus tropas dentro de la Franja de Gaza, en la primera visita de este tipo desde el inicio de la guerra.

"Sí, estuvo hoy en la Franja de Gaza", afirmó un portavoz militar ante una consulta de la agencia de noticias AFP, después de que la televisión pública israelí difundiera imágenes del jefe militar con las tropas dentro de ese territorio gobernado por Hamas. (Télam)