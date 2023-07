El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, dijo que dejará el cargo cuando se dé el próximo cambio de gabinete y que se alejará de la política, por lo que no se presentará a la reelección como diputado en las próximas elecciones.

"Entré en política en el Parlamento escocés en 1999. Son 24 años. He pasado más de siete años con tres teléfonos junto a la cama", relató el ministro en una entrevista publicada hoy por el diario británico The Times, en la que confirmó su próximo alejamiento de la política.

"Aunque estoy orgulloso de haber trabajado con tanta gente increíble y de haber contribuido a proteger este gran país, el coste de anteponer eso a mi familia es algo que me entristece mucho", señaló.

"No me voy a presentar la próxima vez", afirmó Wallace, el conservador que más tiempo estuvo al frente del Ministerio de Defensa, desde 2019, y que desempeñó un papel clave en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, además de ser un aliado cercano del ex primer ministro Boris Johnson.

MIRÁ TAMBIÉN Netanyahu es hospitalizado por posible deshidratación y asegura que se siente muy bien

Wallace, de 53 años, explicó que no forzará unas elecciones anticipadas en su circunscripción dimitiendo "prematuramente", como hicieron otros aliados de Johnson para intentar perjudicar al actual premier, Rishi Sunak, indicó la agencia de noticias Europa Press.

Está previsto que el Reino Unido celebre las próximas elecciones generales a más tardar el 28 de enero de 2025.

En el sistema británico, los ministros que forman el gabinete del primer ministro deben ser elegidos entre los miembros de la Cámara de los Comunes o de la Cámara de los Lores.

El anuncio del ministro de Defensa se produce tres días después de las polémicas declaraciones que hizo durante la cumbre de la OTAN en Lituania, donde dijo que su país no era "un Amazon" de entrega de armas y que quería "ver gratitud" de Ucrania por la asistencia militar para hacer frente a la invasión de Rusia.

MIRÁ TAMBIÉN Forza Italia elige a Antonio Tajani como líder del partido en reemplazo de Berlusconi

Las palabras de Wallace surgieron luego de las frustraciones expresadas por el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ante la reticencia de los Estados miembros de la OTAN para establecer un calendario firme para la adhesión de Ucrania la alianza militar.

Posteriormente, Sunak matizó las palabras de Wallace y señaló que Zelenski había expresado "repetidamente su gratitud" por el apoyo brindado.

El propio mandatario ucraniano se refirió al tema en una conferencia de prensa en Lituania: "El pueblo británico siempre ha apoyado a Ucrania y estamos agradecidos por ello; no sé a qué se refiere (Wallace), que me escriba y me diga cómo le gustaría que le agradezcamos".

Wallace había expresado su interés en postularse para el cargo de secretario general de la OTAN, pero descartó la posibilidad tras afirmar que había "muchos problemas sin resolver" en la alianza militar. Posteriormente, la organización comunicó que Jens Stoltenberg se mantendría otro año más en el a cargo.

A todo ello se suma una modificación en las circunscripciones británicas que podría dificultar su reelección en los distritos de Wyre y Preston Norte, por lo que tendría que presentarse por otra circunscripción para garantizarse la banca. (Télam)