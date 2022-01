El ministro de Salud británico, Sajid Javid, aseguró hoy que el coronavirus "no va a desaparecer" y consideró que "hay aprender a vivir con el virus" como ocurre con la gripe, al justificar la decisión de levantar las principales restricciones.

"El coronavirus no va a desaparecer, estará con nosotros durante muchos, muchos años, tal vez para siempre, y tenemos que aprender a vivir con eso", dijo a la cadena de televisión Sky News, y lo comparó con la gripe.

"Lamentablemente, la gente también muere de gripe. En un mal año de gripe, lamentablemente puedes perder alrededor de 20.000 vidas, pero no cerramos todo nuestro país ni implementamos muchas restricciones para lidiar con eso".

"Necesitamos continuar con nuestras vidas con medidas sensatas, apropiadas y proporcionadas", ​aseguró en relación al anuncio del levantamiento de la mayor parte de las restricciones por el coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN El Senado de EEUU sepultó el proyecto de reforma electoral de Biden

Ayer, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que el próximo jueves pondrá fin a las principales restricciones impuestas para combatir la variante Ómicron en Inglaterra y en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos.

A partir del jueves 27 de enero el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias.

Click to enlarge A fallback.

Javid reafirmó que espera que el total de las restricciones puedan levantarse para marzo e hizo hincapié en la necesidad de una vacunación anual contra el coronavirus.

El número de personas tratadas por el virus en los hospitales continúa cayendo.

MIRÁ TAMBIÉN Biden dijo que Rusia padecerá un desastre si invade Ucrania en su discurso aniversario

El martes, el Reino Unido informó 94.432 nuevos casos positivos respecto con los 84.429 casos del día anterior.

Se administraron más de 73 200 vacunas de refuerzo en las últimas 24 horas, lo que significa que 36 546 583 personas recibieron una tercera dosis, un total del 63,6% de la población elegible. (Télam)