La comitiva de la ministra de Interior chilena, Izkia Siches, debió suspender hoy actividades en su visita a La Araucanía, una zona del centro-sur del país sede de reclamos y protestas de la comunidad mapuche, luego de una serie de disparos al aire y barricadas que se colocaron en la zona.

“La información que tenemos es que aún no está confirmado un corte de ruta, pero sí disparos al aire, sin ninguna lesión a la comitiva ni daños al transporte que trasladaba la comitiva”, dijo la vocera, Camila Vallejo, en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda.

El incidente ocurrió en la comuna de Ercilla, a 600 kilómetros al sur de Santiago, donde la funcionaria pretendía evaluar "cómo será la desescalada del Estado de Excepción" en la zona, establecido a partir de varios ataques cometidos por presuntos separatistas mapuches.

Distintos medios de comunicación reportaron más de 50 balazos al aire y barricadas en la zona, que obligaron al personal de Carabineros a evacuar a la ministra cuando se dirigía a la comunidad mapuche de Temucuicui para reunirse con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, quien fue asesinado por la fuerza policial en noviembre de 2018.

MIRÁ TAMBIÉN Rusia impone sanciones a Biden, Blinken y otros altos funcionarios de EEUU

La ministra fue evacuada y puesta a resguardo en una comisaria de la zona, hasta donde llegó Marcelo Catrillanca.

"Quiero saludar a la ministra (Siches), porque creo que hay buenas intenciones del gobierno y eso nosotros lo valoramos", dijo Catrillanca, según la prensa.

"Lo que haya pasado en el camino nosotros lo debemos resolver dentro de la comunidad; por lo tanto, es algo que tenemos que conversar, pero no les puedo decir qué pasó, porque al final no tengo idea lo que pasó", admitió.

El representante mapuche criticó de todos modos que la visita fue muy improvisada y no hubo tiempo de que la propia comunidad indígena debatiera su parecer sobre la iniciativa del flamante Gobierno de Gabriel Boric.

MIRÁ TAMBIÉN Unos 2.000 automóviles salen de la ciudad ucraniana de Mariupol por un corredor humanitario

Según medios presentes en la zona, la ministra se retiró de la comisaría junto a Catrillanca para mantener finalmente la reunión en un lugar a definir.

En la conferencia de prensa desde La Moneda, Vallejo aclaró que el presidente está en “diálogo fluido” con la ministra Siches, quien mantendrá su itinerario, ya que quieren aprovechar este viaje para que, desde el territorio, se pueda "seguir dibujando este camino delante de diálogo y de paz”.

A pesar de los hechos, la “decisión sigue firme, no vamos a mantener el Estado de Excepción, porque queremos abrir un espacio de diálogo para lograr la paz”, remarcó la vocera, y recordó que “esto sucedió en el marco de un Estado de Excepción, creo que eso lo responde todo”.

“Tenemos la evaluación de que tenemos que planificar una retirada para poder terminar con el Estado de excepción, porque creemos que la solución no es la guerra, no es el enfrentamiento armado, sino que la paz, ya que esta medida no ha sido la decisión más efectiva para dar solución a un problema que es político, histórico y que requiere poner en el centro el diálogo”, dijo Vallejo. (Télam)