La ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, destacó hoy la imparcialidad de la agencia ambiental, que rechazó un pedido de Petrobras para la exploración petrolera en el Amazonas y aseguró que la respuesta a una nueva solicitud será "técnica" y no "ideológica".

"Obviamente, cuando no eres un negacionista, lo que dice la ciencia y la tecnología importa a la hora de tomar decisiones", defendió Silva, durante una conferencia de prensa en el encuentro Diálogos Amazónicos, en Belém, previa a la cumbre de países amazónicos de la próxima semana.

"El Ibama no dificulta ni facilita, el Ibama tiene una opinión técnica que hay que observar", agregó a la prensa local la ministra, acompañada por la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y la titular de asuntos de la Mujer, Aparecida Goncalves.

Consultada sobre el rechazo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) a la solicitud de Petrobras para realizar perforaciones exploratorias en la desembocadura del río Amazonas, en el océano Atlántico, Silva sostuvo que se trata de decisiones técnicas y no ideológicas, y puso como ejemplo los más de 2.000 permisos que tiene la empresa petrolera.

"En el proceso de licitación, el empresario tiene derecho a volver a presentar la propuesta", manifestó.

"Petrobras ya volvió a presentar la propuesta, y el Ibama, con toda imparcialidad, hará esa evaluación, porque en un gobierno republicano los técnicos son libres de opinar y las autoridades, que deben hacer políticas públicas basadas en evidencias, deben mirar lo que dicen los técnicos", declaró la titular de Ambiente.

Petrobras, por su parte, se expresó ayer "muy confiada" en superar las dudas del Ibama con la nueva presentación de la solicitud y manifestó que espera empezar a explorar este año el polémico yacimiento petrolero.

En la misma línea, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó esta semana que el estudio del Ibama no era definitivo y que la petrolera tenía "derecho a corregir" las fallas técnicas apuntadas por la autoridad.

"Pueden seguir soñando, porque todavía hay una discusión. Ibama no fue definitivo, Ibama presentó propuestas a ser corregidas, estas cosas serán tomadas en cuenta por el Gobierno y Petrobras", expresó el mandatario.

La agencia ambiental de Brasil denegó a mediados de mayo pasado a la petrolera estatal Petrobras la licencia para realizar perforaciones.

El proyecto presentado por Petrobras a las autoridades posee "inconsistencias preocupantes para la operación segura" en un área considerada una "nueva frontera exploratoria de alta vulnerabilidad socioambiental", explicó entonces el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho.

La entidad consideró que habría una "probable pérdida de la biodiversidad impactada en caso de accidentes que involucren derrame de petróleo".

En la solicitud, la petrolera proponía un área de perforación ubicada a 179 kilómetros del municipio costero de Oiapoque, en el estado norteño de Amapá, fronterizo con la Guyana Francesa, y a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, una zona de extrema sensibilidad por su cercanía a manglares y por ser hábitat de especies en peligro de extinción.

La decisión desató críticas de los parlamentarios de Amapá y del gobernador Clecio Luís, que tildó de "absurda" la decisión del Ibama y opinó que fue más argumentada en la ideología de quien decidió y fuera de la realidad de la Amazonia.

En 2018, el organismo ya había denegado por motivos similares una licencia a la petrolera francesa Total para actividades de perforación en la región.

En tanto, de cara a Cumbre Amazónica que reunirá a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela los 8 y 9 próximos en la ciudad de Belém, Silva remarcó que uno de los temas centrales será cómo evitar el punto de no retorno, un término utilizado por los especialistas para referirse a la fase en la cual el bosque pierde su capacidad de regenerarse, debido a la deforestación, la degradación y el calentamiento global.

"Los países de la OTCA (Organización de Cooperación del Tratado Amazónico) se reúnen con la tarea de no permitir que la Amazonía entre en punto no de retorno, con la contribución de las mujeres para que la Amazonía sea preservada, para que se cree un nuevo ciclo de prosperidad y que no haya injusticia ambiental ni climática", manifestó Silva, que remarcó que "los que sufren más con el cambio climático son los pobres, los indígenas y las mujeres". (Télam)