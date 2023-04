La militante del oficialista Partido Nacional de Uruguay que denunció al senador del mismo espacio Gustavo Penadés por haber abusado de ella cuando tenía 13 años, declaró hoy ante la justicia y al finalizar aseguró que el acusado, que negó las acusaciones en su contra, debe "renunciar" al parlamento.

"Esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme", afirmó Romina Celeste Papasso, pese a las recomendaciones de su abogada, Soledad Suárez, de no manifestarse públicamente sobre el tema, recogió el diario uruguayo El Observador.

Las declaraciones de Papasso a la prensa se produjeron luego de declarar ante la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 6° turno, Alicia Ghione, quien había sido designada por el fiscal de Corte Juan Gómez.

La militante nacionalista dijo que "la palabra miedo no existe" para ella y aclaró que "va a ser siempre parte del PN".

Se definió como "blanca a muerte" y afirmó "que no le importa lo que digan", citó el periódico uruguayo La Diaria.

Además, Papasso descartó que su denuncia, realizada a fines de marzo, se trate de una operación política o "fuego amigo": "No es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme".

Asimismo, reafirmó su idea de que Penadés debe renunciar a su cargo:

"Tiene que renunciar, lo tienen que hacer renunciar. No está diciendo la verdad y sigue trabajando".

La investigación de oficio que inició el fiscal de Corte, Juan Gómez, y que es llevada adelante por la Fiscalía de Ghione, se mantendrá en reserva para preservar a las víctimas y para evitar el entorpecimiento de un caso que podría involucrar más víctimas.

Según la prensa uruguaya, varios adolescentes han buscado asesoramiento jurídico para denunciar a Penadés por explotación sexual.

La semana pasada, en una carta que Penadés le mandó a la vicepresidenta y jefa del Senado, Beatriz Argimón, señaló que ante las "circunstancias de público conocimiento" pretende que se dé trámite de forma inmediata a un eventual pedido de desafuero.

"No formularé oposición de tipo alguna", dijo entonces el legislador, señalado por la militante nacionalista.

Ningún senador puede renunciar voluntariamente a sus fueros, sino que ese paso debe ser pedido por la justicia y votado por una mayoría calificada de dos tercios de los integrantes del cuerpo.

Existen varios delitos que pueden ser tipificados en este caso: abuso sexual, contribución a la explotación sexual de menores, corrupción de adolescentes y retribución a menores de edad a cambio de actos sexuales, entre otros. (Télam)