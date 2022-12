Miles de residentes quedaron sin electricidad cerca de Tacoma, Washington, después de que tres subestaciones eléctricas fueron blanco de vandalismo, dijeron autoridades locales, añadiendo que aún no estaba claro si los incidentes estaban relacionados. El Departamento del Alguacil del condado de Pierce dijo que se denunciaron robos en dos subestaciones pertenecientes a Tacoma Public Utilities y otra perteneciente a Puget Sound Energy. Los agentes citaron la entrada forzada en la zona vallada, con actos de vandalismo en los equipos, pero sin que se reportaran robos en los lugares, agregó. Más de 14.000 clientes se vieron afectados. "En este momento, la policía está llevando a cabo la investigación inicial. No hay sospechosos detenidos. Se desconoce si hay motivos o si se trata de un ataque coordinado contra los sistemas eléctricos", declaró el departamento en un comunicado publicado en su página web. A principios de este mes, una empresa eléctrica de Carolina del Norte informó de cortes de suministro provocados por lo que, según las autoridades locales, fueron disparos orquestados que ahora investigan las fuerzas del orden federales. El FBI también ha estado investigando los disparos cerca de una instalación eléctrica en Carolina del Sur días después, y si esos dos incidentes podrían estar relacionados, han informado NBC News y otros medios de comunicación locales. Los servicios públicos de todo el país se han visto afectados por un sistema de frío intenso que ha azotado el país esta semana, dejando a más de 300.000 personas sin electricidad debido a la tormenta invernal. En el este del condado de Piece, alrededor de 2.700 personas atendidas por Tacoma Public Utilities seguían afectadas al mediodía del domingo, luego de que 7.300 residentes quedaron sin electricidad inicialmente en la zona, a unos 72 km al sur de Seattle, dijo Tacoma Public Utilities en un mensaje en Twitter. "Estamos trabajando de la forma más rápida y segura posible para restablecer el suministro", dijo, señalando que sus subestaciones "fueron atacadas" el domingo por la mañana y que los incidentes fueron denunciados a la policía. Los representantes de Puget Sound Energy no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios. Reuters-NA NA