Miles de personas marcharon el lunes en Colombia para rechazar las reformas políticas, económicas y sociales que planea impulsar el presidente izquierdista Gustavo Petro, quien enfrentó su primera protesta convocada por la oposición 50 días después de que asumió el poder. Petro, un economista de 62 años que el 7 de agosto asumió como el primer mandatario de izquierda en la historia del país, prometió implementar ambiciosos programas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad, así como para buscar una "paz total" que silencie los fusiles y ponga fin al conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos. La principal iniciativa del actual Gobierno es la aprobación de una reforma tributaria, que busca recaudar inicialmente unos 5.648 millones de dólares para financiar programas de asistencia social destinados a los más pobres del país de 50 millones de habitantes. El proyecto de reforma que deberá ser aprobado por el Congreso, en donde Petro consolidó una mayoría con partidos de izquierda, centro e incluso de derecha, plantea aumentar los impuestos a las personas con ingresos mensuales superiores a 2.259 dólares, así como la eliminación de exenciones. "No más Petro", "No a la reforma tributaria", se leía en pancartas multicolor que sostenían algunos de los manifestantes en Bogotá, en donde marcharon y se concentraron por lo menos 5.000 personas, según estimaciones de la Alcaldía de la ciudad. Algunos manifestantes acusaron al Gobierno de Petro de autoritario y pronosticaron que las objeciones a su administración aumentarán. "Señor Petro usted se equivoca con su forma de mandar", expresó ante Reuters James Duque Devia, un trabajador de tecnologías de la información. Petro también planea cambios en el sistema de salud, de pensiones, una reforma agraria para entregar tierras productivas a campesinos pobres, además de reformar el sistema electoral y los procesos de ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, entre otros. "Me está dañando mi pensión, me está dañando la salud, está dañando la propiedad privada, necesitamos respeto a la familia", dijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá el manifestante Francisco Arias. Las protestas, que fueron pacíficas y sin actos de vandalismo, también se extendieron a las ciudades de Medellín, Cali, Armenia y Villavicencio, reportó la policía. "Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia", dijo Petro en su cuenta de Twitter. El partido Centro Democrático, que dirige el expresidente Álvaro Uribe, está al frente de la oposición contra Petro en el Congreso. (Reporte de Herbert Villarraga. Escrito por Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra) Reuters-NA NA