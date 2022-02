Una multitud marchó hoy por la capital venezolana para conmemorar el "Día de la Dignidad Nacional" y celebrar el comienzo de la Revolución Bolivariana en honor al fallecido exmandatario Hugo Chávez, que lideró la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 contra el Gobierno conservador de Carlos Andrés Pérez.

Convocados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), los manifestantes, entre ellos milicianos, trabajadores públicos, estudiantes y comuneros, partieron desde dos puntos distintos en la capital mostrando grandes afiches con la imagen de Chávez (1954-2013).

Los manifestantes avanzaron en una caminata donde el distanciamiento físico y el uso de tapabocas quedó en segundo plano, pese a la ola de contagios de coronavirus que por la variante Ómicron padece el país, y llegaron al Paseo de Los Próceres, espacio tradicional usado para las paradas cívico-militares en las fechas patrias.

Allí fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro, reportaron medios locales y las agencias de noticias ANSA y Sputnik.

"Han pasado 30 años desde el día del despertar de la conciencia, 30 años de una gesta histórica de grandes batallas, pero puedo decir, Comandante Chávez 30 años después aquí está el pueblo de Venezuela de pie, en rebelión permanente", enfatizó un emocionado Maduro.

Durante su discurso, destacó que los objetivos de la rebelión cívico- militar fueron "enterrar los siglos de traiciones y abrir las puertas de Venezuela hacia una nueva independencia".

"El 4 de febrero no fue un golpe de Estado, porque no lo financiaron los gringos, porque no era un golpe de la oligarquía. Fue por la calle del medio, por ahora y para siempre una rebelión revolucionaria, bolivariana, contra la oligarquía corrupta, el imperialismo y el Fondo Monetario Internacional", sentenció.

Maduro destacó que la Revolución tiene un "récord mundial" porque ha realizado "29 elecciones en 22 años".

"En el 2024 vendrá la elección presidencial. Que se prepare la oligarquía porque el pueblo bolivariano de Chávez le va a dar una revolcada ese 2024. No volverán", avisó.

El 4 de febrero de 1992, Chávez, junto a otros militares, se alzó contra el paquete de medidas económicas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) que había implementado Pérez (1989-1993) con el fin de "corregir" los desequilibrios económicos y sociales.

Ese día representa para los chavistas el inicio de la Revolución Bolivariana socialista que lideró durante los 14 años que gobernó el país y que ahora Maduro, su heredero político, lleva adelante.

Luego de dos años en prisión y gracias a un indulto presidencial, Chávez dejó la Fuerza Armada e inició un trabajo político partidista que lo llevó al máximo poder.

Odiado por unos y muy querido por otros, murió el 5 de marzo de 2013, a los 58 años, tras batallar casi dos años contra un cáncer, que se trató la mayor parte en Cuba. (Télam)