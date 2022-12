El canciller de México, Marcelo Ebrard, ratificó hoy el ofrecimiento de asilo al expresidente de Perú Pedro Castillo y descartó que la relación bilateral haya sido afectada por el rechazo del nuevo Gobierno peruano a las declaraciones de autoridades mexicanas.

"En el caso de Perú, lo único que diría es que nosotros defendemos el derecho de asilo, es una tradición mexicana, no tenemos por qué negarlo; eso no es una intervención, es un derecho que siempre hemos defendido, reivindicado, y nosotros respetamos el principio de no intervención", dijo el jefe de la diplomacia mexicana en conferencia de prensa.

Ebrard dijo que "Perú determina cuál es el estado procesal (de Castillo), no México".

Además, negó que las relaciones bilaterales hayan sido dañadas por el llamado a consultas al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que el Gobierno de Perú anunció para expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, sobre la crisis peruana, según la agencia de noticias Sputnik.

La cancillería peruana emitió un comunicado el viernes, en el que denunció que "las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes".

Por otra parte, Ebrard descartó la posibilidad de un viaje del jefe del Estado mexicano después de la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para esta semana, que fue suspendida sin nueva fecha prevista.

López Obrador afirmó el sábado que se limitaba a opinar sobre la crisis en el país sudamericano.

"Estamos opinando, nada más, allá van a resolver ellos, pero sí es violatorio lo que se está haciendo de la democracia, porque si lo eligió el pueblo, ¿por qué lo van a quitar?" a Castillo, dijo el gobernante del país norteamericano.

La semana pasada, Ebrard negó las primeras versiones de que Castillo había sido detenido cuando iba camino a la embajada de México, y dijo que el expresidente no había pedido asilo, pero que lo estudiaría si eso pasara.

Pero López Obrador lo contradijo y reveló que sí había una solicitud de asilo.

El jefe del Estado mexicano, además, fue de los pocos que atribuyó la salida de Castillo del Palacio de Pizarro a "intereses de las élites económicas y políticas" que hicieron que "desde el comienzo de la presidencia legítima se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra".

Castillo fue destituido por el Congreso la semana pasada, después de que el entonces mandatario ordenara la disolución del parlamento y el establecimiento de un "gobierno de excepción", y se encuentra detenido acusado de rebelión.

Boluarte declaró esta madrugada el estado de emergencia en "zonas de alta conflictividad social" en medio de violentas protestas que ya causaron al menos dos muertos y decenas de heridos y propuso adelantar las elecciones generales del Ejecutivo y Legislativo para abril de 2024. (Télam)