Decenas de miles de mexicanos acompañaron el domingo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una masiva marcha por el centro de la capital del país para mostrar su apoyo a las políticas del mandatario que, la próxima semana, empezará en su penúltimo año de gestión. Con pancartas de "te apoyamos" y consignas como "es un honor marchar con Obrador", los manifestantes llegaron desde distintas partes del país y coparon varias cuadras mientras avanzaron de El Ángel de la Independencia hacia el popular Zócalo, donde el mandatario dio un discurso por su cuarto año de gobierno. "Soy obradorista, no morenista. Vine por mi propia cuenta y estoy impresionada con la cantidad de gente", dijo Vivian Martínez, una ama de casa de 56 años. "(El mandatario) ha hecho muchas cosas buenas pero limpiar 80 años de basura no es fácil. Se necesita más tiempo", agregó en relación a los gobiernos que precedieron al presidente, conocido como AMLO. Al acto también acudieron funcionarios públicos como el canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán López, y la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los tres son voceados como posibles candidatos del oficialismo para las elecciones presidenciales de mediados de 2024. Al coronar la marcha en la emblemática plaza de El Zócalo, AMLO enumeró 110 "logros" de su administración. Entre ellas, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, la estabilidad de la moneda local, el crecimiento del PIB, y la creación de programas sociales para los más pobres del país. López Obrador asumió la presidencia de México a fines de 2018 prometiendo acabar con la violencia y la corrupción que azotan a la segunda economía más grande de Latinoamérica. A pesar de que su aprobación ronda el 60%, el mandatario de 69 años no ha logrado avances significativos en esas materias. En la marcha del domingo, que duró unas cinco horas, algunos protestaron con ataúdes con las iniciales del Instituto Nacional Electoral (INE). Dos semanas atrás, miles salieron a protestar en varias ciudades del país por una polémica reforma electoral de AMLO. La propuesta es vista por sus detractores como un mecanismo para debilitar al INE, al reducir su presupuesto y cambiar la forma de elección de sus consejeros, aunque el gobernante asegura que traerá más democracia al país. Durante el fin de semana, la oposición se quejó de que muchos de los miles de asistentes al acto en respaldo del mandatario fueron "acarreados", personas que son llevadas en autobuses o camiones y que reciben un pago por su participación. Basado en documentos internos, el diario El Universal publicó una nota el sábado donde asegura que a los miembros de la Guardia Nacional, la policía militar, se les obligó a acudir a la manifestación "sin excusa ni pretexto". "AMLO se queja de los sueldos de los consejeros del INE, que ofenden al pueblo, que es necesario abaratar la democracia. Con lo que costará su marcha para sobarse el ego, se pagaría el sueldo de los 11 consejeros del INE durante 43 años y 3 meses", escribió el columnista Sergio Negrete. (Escrito por Diego Oré y Ana Martínez, Reuters) Reuters-NA NA