El Gobierno de México consideró hoy que no tiene sentido cerrar las fronteras dado que la nueva variante Ómicron del coronavirus se extenderá por todo el mundo, aunque subrayó que no se probó que sea más agresiva que otras mutaciones ni que las vacunas pierdan su eficacia.

La variante Ómicron "no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, (…) no se ha identificado que cause enfermedad más grave (…). Podemos prácticamente garantizar que terminará siendo una de las variantes predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países" del mundo, expresó el ministro de Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario presentó una tabla con un resumen de la información científica del panel de asesoramiento la Organización Mundial de la Salud (OMS),

"Suponiendo que pudiera ser una variante que pueda ser más agresiva, su presencia es en cinco continentes, por lo tanto, la OMS enfatiza que medidas como cancelaciones de viajes selectivas o cierres de fronteras, que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos, no tienen ningún sustento científico", puntualizó.

Agregó que no se está informando bien sobre la nueva variante y dijo que los tratamientos actuales siguen siendo útiles, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

La curva epidémica de casos estimados comenzó a mostrar un repunte hacia una cuarta ola de contagios en México, con un incremento del 6% en la última jornada.

López Gatell indicó también que, a pesar de que la tercera ola de contagios en México fue más grande que la segunda, fue casi un 90% menor en número de hospitalizaciones.

La vacunación está avanzada en México, con casi 77 millones de personas con un dosis y y casi 65 millones con la pauta completa en una población de 126 millones de habitantes.

México, que acumula 294.000 muertos por coronavirus y 3,9 millones de contagios, sin haber aplicado confinamientos obligatorios ni cerrado sus fronteras durante toda la pandemia. (Télam)