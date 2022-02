El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró hoy que su planteamiento de "hacer una pausa" en las relaciones con España hasta que termine su gestión en 2024 no significa una ruptura del vínculo entre ambas naciones, sino impedir que empresas españolas continúen "saqueando" al país latinoamericano "impunemente".

"Lo que dije ayer (miércoles) es: vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa. No hablé de ruptura, no. Dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente; ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa", expresó el jefe de Estado en conferencia de prensa, según la agencia de noticias Sputnik.

Ayer miércoles, López Obrador dijo que en los tres sexenios anteriores a su mandato existió lo que considera como un "contubernio y promiscuidad económica y política" en las cúpulas de ambos gobiernos, y que hasta la fecha no se han disculpado.

"No lo han hecho (ofrecer una disculpa), no importa; pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio", señaló hoy el mandatario.

MIRÁ TAMBIÉN Topolansky deja su banca de senadora en Uruguay para dar lugar a las nuevas generaciones

"Repito: no es ruptura, es nada más decir que ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo, y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos", subrayó.

López Obrador agregó que su gestión es respetuosa del pueblo español y que existen "relaciones íntimas con el pueblo de España", pero sostuvo que durante el periodo neoliberal en su país hubo un "abuso" por parte de España.

Click to enlarge A fallback.

"Durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista", explicó.

López Obrador indicó que en cada uno de los tres gobiernos anteriores al suyo, desde el 2000 al 2018, "había una empresa favorita de España". Según el mandatario, en la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se favoreció a la constructora ibérica OHL; en la de Felipe Calderón (2006-2012) a la petrolera española Repsol en proyectos gasíferos, y en la Vicente Fox (2000-2006) a la firma europea del sector energético Iberdrola.

MIRÁ TAMBIÉN Tribunal boliviano suspende apertura de juicio a Áñez y pospone las audiencias sin fecha fija

El gobernante planteó pausar la relación, porque México siempre se llevó "la peor parte" en sus intercambios con España.

La noche del miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, invitó a López Obrador a aclarar qué significaba exactamente su propuesta de "hacer una pausa" en las relaciones entre ambos países.

"Quiero dejar muy claro que el Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo", añadió Albares.

Desde la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones de México con España se tensaron, en parte por los reclamos del presidente mexicano para que Madrid reconozca la violencia ejercida durante el período de la conquista y pida disculpas a los pueblos indígenas.

España es el primer socio comercial europeo de México, con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020. (Télam)