La excanciller alemana Angela Merkel rechazó hoy convertirse en la presidenta honoraria de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), informó el líder del partido, Armin Laschet.

"Merkel decidió que este título ya no concuerda con los tiempos que vivimos. No tenemos presidente honorario. Es una tradición del pasado que ya no existe a nivel federal", explicó Laschet, citado por la agencia de noticias alemana DPA.

En ese sentido, recordó que el último presidente honorario fue Helmut Kohl, antiguo mentor de Merkel, quien dejó el cargo en el año 2000.

Laschet, que llevó a la CDU a cosechar sus peores resultados electorales en los comicios de septiembre, dejará pronto el liderazgo de la formación.

Está previsto que su sucesor acceda al cargo tras una ceremonia virtual que tendrá lugar mañana.

Merkel no concurrió al último proceso electoral y anunció en cambio su retirada de la escena política alemana tras 16 años al frente de la mayor economía de Europa.

La excanciller ya había rechazado, la semana pasada, un cargo en la ONU que le ofreció el secretario general del organismo, Antonio Guterrez.

Merkel, de 67 años, le agradeció a Guterres el trabajo pero no lo aceptó, informó su oficina, sin dar más detalles.

Medios alemanes informaron que el secretario general de la ONU le había ofrecido a Merkel la presidencia de un organismo asesor de alto nivel sobre bienes públicos globales, uno de los proyectos de reforma más emblemáticos del secretario general.

Sin embargo, la política alemana prefirió mantener el perfil bajo que ha adquirido desde que entregó la cancillería de Alemania a Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

Según la revista Der Spiegel, Merkel trabaja en un libro de memorias, pero poco más se sabe sobre la vida de la excanciller en el retiro. (Télam)