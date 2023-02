El líder de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, afirmó el sábado que fuerzas de su grupo Wagner habían capturado la aldea de Yahidne, al norte de Bajmut, en el este de Ucrania. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la afirmación, que Prigozhin hizo en un breve mensaje de audio. "A las 19.00 horas del 25 de febrero, unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner se aseguraron el control total de la localidad de Yagodnoye (Yahidne), al norte de Bajmut", dijo Prigozhin en el mensaje. Un día antes, aseguró que Wagner se había hecho con el control de Berkhivka, otro pueblo en las afueras de Bajmut. La lucha por Bajmut, que dura ya varios meses, ha sido una de las más sangrientas de la invasión rusa de Ucrania, que se prolonga ya por un año. Las unidades Wagner han sufrido grandes pérdidas, lo que ha llevado a Prigozhin a quejarse amargamente de que la defensa rusa no ha reconocido debidamente su contribución. Esta semana llegó a acusar a la cúpula del ejército de traición por no suministrar a sus hombres suficiente munición, aunque más tarde dijo que la situación se había remediado. (Reporte de Mark Trevelyan y Ron Popeski; Editado en Español por Manuel Farías) Reuters-NA NA