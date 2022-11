La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó hoy que su país "quiere colaborar en las soluciones europeas", en el marco de su primera visita a Bruselas, sede comunitaria del viejo continente. "No somos marcianos, somos personas de carne y hueso", expresó Meloni, quien se impuso en las elecciones de su país en septiembre pasado. La líder de Fratelli d Italia, un partido de centroderecha, hizo su primer viaje al exterior con esta visita a la capital de Bélgica, donde tiene su sede la Unión Europea. "He querido dar la señal de una Italia que quiere participar, colaborar, defender los intereses italianos en una dimensión europea, buscando junto con otros países las mejores soluciones a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos", dijo Meloni, al término de su debut europeo. Por otra parte, la premier italiana remarcó que "Estamos preparados para afrontar los grandes temas, empezando por la crisis energética y trabajar juntos para dar soluciones a las familias y las empresas frente a la especulación". Antes, Meloni se había reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ambas miembros de la familia conservadora europea. En tanto, y mientras Meloni atendía distintas cuestiones en Bruselas, tres embarcaciones de distintas ONGs, con miles de migrantes africanos a bordo, continuaban esperando que Italia autorice el desembarco. El bloqueo de los puertos italianos a las ONGs confirmaría la intención de Meloni de mantener una política más dura que sus antecesores, en la retórica y en la práctica, sobre la llegada de extranjeros procedente de África. "Salvar vidas en el mar es un deber moral y una obligación legal para los Estados miembros bajo el Derecho internacional", puntualizó Annita Hipper, portavoz de la Comisión Europea, quien recordó, no obstante, que Bruselas no tiene ninguna injerencia en este tipo de operaciones. MAC/GAM NA