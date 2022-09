(Por H.R.A., corresponsal).- En un país en el que desde 2008 el primer ministro se ha elegido con acuerdos parlamentarios, la líder de Hermanos de Italia Giorgia Meloni busca al mismo tiempo ser la primera mujer en llegar al Palacio Chigi y ser la primera representante de la derecha en gobernar desde el último período de su ahora socio Silvio Berlusconi, casi 15 años atrás.

Para eso, tanto Hermanos de Italia como el resto de las fuerzas que compiten consideran de mucha importancia la participación de los italianos residentes en Argentina, donde hay 783.204 empadronados, lo que constituye más del 50% del total de la circunscripción América Meridional, que tiene 1.535.718 ciudadanos. Toda la circunscripción elegirá un senador y dos diputados.

Télam: Su antigua fuerza Alianza Nacional votó la ley para que se elijan legisladores desde el exterior. ¿Espera una buena afluencia en las elecciones?

-Giorgia Meloni: Muchos de nosotros ya hemos ocupado cargos gubernamentales, los que como yo venimos de Alianza Nacional estamos orgullosos de haber aprobado la ley que hoy permite que millones de italianos en el exterior, muchos de ellos en Argentina, puedan votar en las elecciones nacionales. Espero que muchos lo hagan. Estos compatriotas nuestros, como la gran mayoría de los que viven en Italia, saben perfectamente que no hay peligro para Italia, que tiene una democracia sólida. Y quien da la alarma sobre el futuro de Italia no está haciendo daño a Giorgia Meloni sino a la propia Italia. La verdad es que el único peligro de las próximas elecciones es para el sistema de poder de izquierda, que en Italia gobierna siempre sin ganar nunca las elecciones.

-T:¿Cuál es su opinión sobre el Papa Francisco?

-GM: Soy católica y, claramente, para mí el Santo Padre sigue siendo un punto de referencia importante. Respeto profundamente sus ideas aun cuando no estoy de acuerdo y no me permito cuestionar o, por el contrario, usarlo políticamente cuando le conviene, como hace la izquierda. Y creo que hoy para un dirigente político no se trata tanto de juzgar al Papa sino de que la cultura cristiana y católica pueda encontrar espacio en la acción de gobierno. Aquí puedo decir que para Hermanos de Italia la Doctrina Social de la Iglesia es un referente cultural muy importante: la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la defensa de la vida y de la familia son valores que sentimos profundamente nuestros.

-T: En el plan migratorio, ¿cómo pretende negociar los aspectos vinculados a la apertura de puertos para el salvamento en alta mar y las cuotas del llamado Pacto de Dublín?

-GM: Los números de los últimos años muestran que las políticas migratorias de la izquierda no han tenido éxito y que Bruselas, con el pacto de Dublín, no ha sido capaz de ayudar a los estados miembros a defender las fronteras exteriores de la UE, como exigen los tratados. Italia tiene principalmente fronteras marítimas y esto hace que sea más difícil distinguir, entre los que llegan por mar, a los inmigrantes que realmente tienen derecho a la protección humanitaria de los que no. Los primeros deben ser acogidos y repartidos entre los distintos países europeos, los segundos deben esperar a poder llegar legalmente a Europa. Por eso, Hermanos de Italia propone una misión naval europea, de acuerdo con las autoridades africanas, para frenar las salidas abriendo centros de identificación en territorio africano. Ya no podemos aceptar que sean los traficantes de personas quienes decidan quién llega a Italia. Quien quiera venir a Italia tendrá que hacerlo respetando los procedimientos y las leyes italianas, como ocurre en todas las naciones civilizadas y como ha ocurrido con millones de extranjeros que viven y trabajan perfectamente integrados con nosotros. (Télam)