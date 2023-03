Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, más de medio millar de ciudadanos de la potencia euroasiática han presentado la solicitud formal ante el Gobierno argentino para ser considerados refugiados. Según la información oficial, el número de rusos que solicitó el reconocimiento como refugiados fue 600, mientras que el de ucranianos que realizaron el mismo trámite apenas llega a la decena. El dato surge de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por NA. De acuerdo a la información proporcionada por la secretaria ejecutiva del organismo, Melina D´Elía, un ciudadano ruso fue reconocido como refugiados, mientras que otros dos vieron denegados sus planteos: de todos modos, la CONARE aclaró que esas solicitudes resueltas corresponden a trámites iniciados con anterioridad al 25 de febrero de 2022. El resto de los pedidos de reconocimiento presentados por rusos y ucranianos aún se encuentra en estudio por parte de las autoridades correspondientes. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país. También es considerado refugiado quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. La CONARE está encargada no sólo de determinar el estatuto de refugiado de las personas que lo solicitan, sino de todos los aspectos vinculados a la protección de los derechos, y la búsqueda de opciones para la asistencia e integración local de refugiados y solicitantes en Argentina. Para ser considerado un refugiado, las personas deben presentar ante las autoridades documentación que avale su identidad, así como también información que respalde su caso para exponer sobre las razones que lo llevaron a abandonar su país de origen. PT/KDV NA