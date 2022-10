Más de 200.000 personas fueron reclutadas por el Ejército ruso en el marco del anuncio del presidente Vladimir Putin de una movilización "parcial", el 21 de septiembre, para reforzar la ofensiva en Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa.

"Al día de hoy, más de 200.000 personas se han alistado en el Ejército", dijo el ministro de Defensa Seguei Shoigu durante una reunión ministerial, informaron agencias rusas.

Oficialmente, la movilización ordenada por el presidente hace dos semanas permite reclutar a 300.000 reservistas con experiencia militar o con competencias útiles para la batalla, en un momento en el que el Ejército ruso enfrenta una contraofensiva ucraniana.

El ministro indicó que un "número importante" de personas se presentaron de forma voluntaria en las comisarías del país, antes de haber recibido una convocatoria, sin dar cifras, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

La movilización generó protestas en Rusia y un éxodo de hombres en edad de combatir, que llevó a decenas de miles de personas a huir del país.

En tanto, una encuesta realizada ayer por el magnate de la tecnología Elon Musk en Twitter para la la paz en Ucrania, que entre algunas propuestas planteó rehacer -ahora bajo supervisión de la ONU- los referendos de incorporación a Rusia ya realizados en 4 regiones ucranianas del este y que Crimea permanezca formalmente como territorio ruso, desató la furia en Ucrania.

Pocas horas después de publicada la encuesta, más de un millón de personas, con casi dos tercios rechazando la propuesta de Musk, ya habían respondido la consulta.

Musk sugirió que "bots" o cuentas falsas están detrás de esos resultados, y de inmediato el embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnyk, respondió con insultos y garantizando que el "único resultado" de su propuesta será que ninguna persona ucraniana volverá a comprar algún producto de su megaempresa, Tesla.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en tanto, reaccionó a las propuestas del consejero delegado de Tesla publicando en Twitter su propia encuesta en la que pregunta: "¿A qué Elon Musk prefieres? - Al que apoya a Ucrania - Al que apoya a Rusia".

El asesor principal de Zelenski, Mijail Podoliak, señaló que hay "un plan de paz mejor" que incluye la liberación de todo el territorio ucraniano, incluida Crimea.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, respondió también al fundador y consejero delegado de Tesla, con un mensaje que dice: "No es ciencia espacial: Rusia invadió Ucrania y no hay Ucrania sin Crimea como no hay Tesla sin baterías".

Sinkevicius pidió luego al empresario estadounidense que en lugar de hacer encuestas en Twitter, todo el mundo se centre en ayudar a Ucrania a ganar la guerra.

Musk advirtió además que Rusia decretará la movilización general si Crimea está en peligro.

"La muerte en ambos lados será devastadora. Rusia tiene tres veces más población que Ucrania, así que la victoria de Ucrania en caso de guerra total es improbable. Si te importa la gente de Ucrania, busca la paz", argumentó.

La polémica se produce al tiempo que una contraofensiva ucraniana avanza en el sur, después de que sus fuerzas recuperaran ciudades en el norte y el este ocupadas por Rusia.

Ucrania está bajo una presión cada vez mayor para recuperar territorio antes de la llegada del invierno y las tropas rusas recién movilizadas hacen que el progreso sea más difícil y costoso. (Télam)