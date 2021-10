El candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami cuestionó que en Chile no se critique las ideas de crear una zanja en el norte para evitar la entrada de inmigrantes, lo que "se parece mucho al muro de Trump", propuesta por el candidato pinochetista José Antonio Kast.

El fundador del Grupo de Puebla aseguró que a él le preguntan más en sus entrevistas por su relación con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y no a Kast por su cercanía ideológica con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Hago un llamado a todos los que tienen voz a no frivolizar las ideas de José Antonio Kast, a no decir 'me da rating, me interesa, qué honesto y simpático es'", comentó Enríquez-Ominami en entrevista con Radio Cooperativa.

Además, alertó que "las ideas del hijo y promotor de la segregación en la ultraderecha chilena, que no es tolerante, que no cree en la justicia social" van en crecimiento en el país.

MEO -tal como se lo conoce por sus iniciales- aseguró que "en Chile tenemos todo para lograr el cambio" y que esto va a depender "en una gran parte" de la Convención Constituyente y en otra del nuevo poder Ejecutivo.

El candidato del Partido Progresista (PRO) habló acerca del aniversario que se cumple hoy del plebiscito constitucional en el que casi 80% de los chilenos votó por el "apruebo" a cambiar la Constitución y afirmó que "si elegimos a Kast, puedo decir que se mata la esperanza de un pueblo que votó en un 80 por ciento por más derechos".

El "apruebo" a la reforma de la Carta Magna se impuso con 5.899.683 votos, frente al "rechazo", que computó 1.634.506 sufragios, según datos del Servicio Electoral (Servel).

Luego de este plebiscito en 2020, se instaló la Convención Constituyente, que tiene hasta 12 meses para discutir, redactar y presentar al país una nueva Constitución para Chile, que dejará atrás la actual, escrita en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las siete candidatos que competirán por el sillón de La Moneda son: Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad; Sebastián Sichel de la alianza oficialista Chile Podemos Más; Yasna Provoste del frente de la ex Concertación ahora llamado Nuevo Pacto Social; Kast del pinochetista Partido Republicano; MEO de la fuerza de la centroizquierda PRO; Franco Parisi de la fuerza de derecha Partido de la Gente; y Eduardo Artés del partido de izquierda Unión Patriótica de Chile. (Télam)