Miles de personas marcharon hoy en la ciudad de La Paz en rechazo al suspendido decreto que obliga a llevar un carné de vacunación contra la Covid-19 para ingresar a lugares públicos en Bolivia, y algunos sectores amenazaban con instalarse en la plaza Murillo hasta la derogación de la medida.

La masiva protesta pacífica recorrió por varias horas unos 12 kilómetros desde la vecina ciudad de El Alto, con fuerte presencia de indígenas aymaras, hasta La Paz. La convocatoria fue hecha por organizaciones de vecinos.

Al grito de "¡ahora sí, abrogación!", los manifestantes recorrieron las principales calles y avenidas de La Paz para manifestar su rechazo a la solicitud del documento para ingresar a oficinas públicas y privadas y para realizar viajes terrestres o aéreos.

También gritaron que las inmunizaciones son "¡negocio de los yanquis!" (estadounidenses) y reclamaron la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza, a quien culpan de promover la norma legal.

La obligatoriedad del certificado de vacuna –argumentaron- viola sus derechos constitucionales a decidir.

Muchos de los caminantes no portaban tapabocas, una de las exigencias oficiales para concurrir a lugares públicos, reportó la agencia AFP.

"Estamos exigiendo la derogatoria del decreto [que obliga la portación del carné] y la destitución de todos esos ministros que han violado nuestros derechos", afirmó el dirigente cívico Gregorio Gómez, que lamentó que obliguen a “usar esas vacunas experimentales".

Los manifestantes llegaron hasta las afueras del Ministerio de Salud, custodiado por un contingente policial antimotines.

“Vamos a cercar la plaza Murillo hasta que abroguen. No vamos a movernos. No vamos a dar ni un paso atrás. No queremos dictadura sanitaria”, dijo Gómez, según el sitio de Fides.

El decreto de gobierno entró en vigencia el 1 de enero, pero fue suspendido a los pocos días (hasta el 26 de enero) debido a que se produjo una inesperada y enorme aglomeración de personas en los centros de vacunación.

El gobierno espera que los puntos de inmunización se organicen mejor para cuando la norma vuelva a entrar en vigencia.

El ministro Auza respondió a las críticas y acusó, sin identificar, a dirigentes vecinales de ejercer una doble moral, porque se vacunaron, pero se oponen a que la gente reciba sus dosis.

Un total de 3,8 millones de bolivianos recibieron dos dosis de Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V o Moderna y cerca de 1 millón una inyección única de Johnson.

Bolivia, de casi 12 millones de habitantes, atraviesa una cuarta ola de la pandemia, y registra un total de 677.160 contagios y más de 19.900 muertos. (Télam)