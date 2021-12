El senador uruguayo Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, fuerza que integra la coalición de gobierno, volvió a defender hoy la iniciativa de su partido a favor de que los presos mayores de 65 años dejen la cárcel y cumplan prisión domiciliaria, un proyecto que evaluó “necesario, conveniente y bueno”.

La idea generó una polémica que lleva semanas porque hay sectores que advierten que beneficiaría a exmilitares condenados por crímenes durante la dictadura cívico-militar, que ahora están presos en el penal Domingo Arena.

En declaraciones radiales que recogió el sitio del diario República, el exmilitar dijo que “se está recibiendo a delegaciones y escuchando opiniones” en la comisión parlamentaria que estudia el texto, y auguró un pronto pase al plenario del cuerpo.

“Tenemos la expectativa de que prime el espíritu del proyecto. Creemos que es algo necesario, conveniente y bueno. Tenemos la expectativa de llegar a los votos necesarios para su aprobación en el Senado y en Diputados. El tratamiento está siendo el normal de cualquier proyecto de ley”, afirmó.

Sobre las críticas de quienes señalan que se beneficiaría a represores, Manini Ríos respondió: “Acá en Uruguay no hay nadie procesado por lesa humanidad. Esto se refiere a un público de determinada edad, que no constituye ningún peligro para la sociedad. No se pide la libertad, van a un régimen de prisión domiciliara que ya existe. Uno no entiende, honestamente, por qué esa reacción un poco fuera de lugar”.

Manini Ríos apoya su afirmación en el hecho de que, efectivamente, en Uruguay nadie está condenado por delitos de lesa humanidad, porque esa figura se estableció en 2006 y los tribunales entendieron que la ley penal no es retroactiva.

Pero sí hay exmilitares presos encontrados responsables de homicidios especialmente agravados cometidos durante la dictadura.

A mediados de mes, cinco relatores de la ONU en materia de derechos humanos expresaron en una carta que enviaron al presidente Luis Lacalle Pou su “profunda preocupación” por la chance de que avance en el Congreso la iniciativa.

“Acá hay varios beneficiados que no tienen nada que ver con delitos de derechos humanos ni nada por el estilo. Creemos que tener personas de determinada edad en un sistema dantesco es para mortificar al recluido, lo contrario a lo que dice la Constitución”, insistió Manini Ríos.

El senador estimó que la ley podría “salir antes de fin de año”, aun cuando “seguramente requiera alguna sesión extraordinaria en Diputados, porque los plazos son exiguos”.

El proyecto de ley de Cabildo deja afuera del régimen especial a los que cometieron violaciones, homicidios agravados (salvo en los casos en los que, desde los hechos, haya transcurrido un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para ese delito) y crímenes y delitos de lesa humanidad que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, incorporada en septiembre de 2006.

El proyecto será rechazado por el Frente Amplio y aún en la alianza oficialista (partidos Nacional, Colorado, Cabildo, Independiente y de la Gente) Hay dudas sobre la oportunidad de la discusión. (Télam)