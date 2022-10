Dos manifestantes alemanes pertenecientes al grupo "Letzte Generation" (última generación) arrojaron puré de papas a la pintura Grainstacks de Monet en el Museo Barberini de Potsdam, Alemania.

"Estamos en medio de una catástrofe climática y a lo único que le tenemos miedo es a la sopa de tomate o a la papa en un cuadro ¿Quieres saber a qué le tengo miedo? Que la ciencia ha dicho que no podremos alimentar a nuestros familias en 2050", expresó la activista Mirjam Herrmann frente a los visitantes del museo. Y agregó: "Esta pintura no tendrá ningún valor si estamos peleando por la comida. ¿Cuándo es el momento de escuchar y no seguir como antes?"

Last Generation dijo que la pintura tiene un valor estimado de cerca de 111 millones de dólares. Un comunicado de prensa publicado por el Museo Barberini de Potsdam decía: "Afortunadamente, la pintura estaba protegida por vidrio y sellada cuidadosamente. Por lo tanto, ningún líquido pudo penetrar y la pintura en sí permaneció ilesa".

Posteriormente, los activistas fueron detenidos, informó un cable de la agencia de noticias Reuters. El incidente siguió a un hecho similar que había ocurrido en la Galería Nacional de Londres, donde los manifestantes arrojaron sopa sobre la pintura "Girasoles" de Vincent van Gogh para crear conciencia sobre la devastación ambiental.

"En las primeras horas de la tarde del 23 de octubre, activistas ambientales salpicaron con puré de papas la pintura Grainstacks de Claude Monet en el Museo Barberini después de que activaron las alarmas en varios habitaciones y así distrajo al personal de supervisión. Afortunadamente, la pintura estaba protegida por un vidrio y cuidadosamente sellada

Por lo tanto, ningún líquido pudo penetrar y la pintura en sí permaneció ilesa. Sin embargo, las personas que, según sus declaraciones, querían utilizar la acción para abogar por la protección del clima, pudieron dañar el valioso marco de oro del siglo XIX

Gracias a la rápida intervención de los supervisores y la policía de Potsdam, los perpetradores fueron detenidos". "Ortrud Westheider, Directora del Museo Barberini: Poner en peligro las imágenes en los museos y aceptar deliberadamente su destrucción no es una contribución a la protección del clima.

Si los activistas hubieran estado interesados ​​en las pinturas, habrían sabido que fueron precisamente los artistas impresionistas como Monet quienes trataron intensamente los cambios en la naturaleza en sus composiciones ".