Un grupo de manifestantes que apoyan al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, protestaron ayer contra el resultado de las elecciones que el domingo dieron ganador al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, bloqueando accesos al aeropuerto internacional de Guarulhos, por lo que al menos cinco vuelos fueron cancelados y otros reprogramados.

"Estábamos afuera del aeropuerto intentando llegar pero por las manifestaciones a favor de Bolsonaro no pudimos llegar a tiempo a nuestro vuelo, intentamos llegar con las personas del aeropuerto y de la aerolínea pero no hicieron nada para ayudarnos, no encontré a ningún funcionario del aeropuerto en su oficina y una empleada de una tienda de comidas me dijo que las personas que trabajan acá están afuera manifestando", dijo a la agencia Sputnik una pasajera varada de la aerolínea argentina Fly Bondi que se identificó como Ana.

Videos en redes sociales mostraron a por lo menos dos agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) cortando el alambrado que cerca al aeropuerto para permitir el ingreso de manifestantes.

"Guarulhense y brasileño ven para acá, todo el mundo por Brasil, queremos al bandido en la cárcel, esta pandilla no se apoderará de Brasil y Lula en la cárcel", dice uno de los manifestantes en uno de los videos que se viralizó y que sirve como convocatoria a la protesta.

Por efectos de las manifestaciones que comenzaron anoche, y con los sistemas de subte y trenes de San Pablo cerrados por el horario, muchos pasajeros decidieron descender de taxis y vehículos de aplicaciones para llegar a la terminal aérea a pie, cargando maletas y mochilas por la ruta Hélio Smidt.

Las empresas más afectadas por la medida de protesta son United y Latam.

"Debido al bloqueo de importantes vías de Brasil, situación totalmente fuera de su control, algunos de sus vuelos se vieron afectados", dijo Latam en una nota de prensa al portal UOL. Asimismo, informó que los pasajeros están recibiendo toda la asistencia necesaria, y que está orientando a sus clientes para verificar el estado de su vuelo y acudir a los aeropuertos con anticipación.

Otros funcionarios de la terminal aérea que tenían que ingresar a trabajar a primera hora de este martes también eran afectados por la medida.

La protesta ocurre en el marco de una ola de bloqueos de rutas efectuado por camioneros bolsonaristas en 25 estados brasileños y el Distrito Federal, que buscan impugnar los resultados de las elecciones del domingo pasado, y en medio del silencio oficial por parte del presidente Bolsonaro que, de momento, no ha reconocido su derrota.

No obstante, el equipo de Bolsonaro y el del jefe de Estado electo ya iniciaron los contactos para el traspaso de poderes, informó ayer uno de los portavoces del líder de la izquierda.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó anoche que la PRF y policías militares de los estados despejen todas las carreteras bloqueadas por los camioneros bolsonaristas. (Télam)