El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que buscará la reelección en las elecciones de 2024, dijo que lo tiene "sin cuidado" el reconocimiento internacional a los comicios, tras los cuestionamientos de la comunidad internacional a la anterior contienda de 2018.

"A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo, ni lo que piensen las oligarquías, sobre la vida política, social, institucional, cultural y económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no, que reconozcan o no reconozcan", expresó Maduro al referirse a las próximas elecciones presidenciales, en una entrevista con un programa de internet difundida hoy por la televisión estatal.

Los principales partidos de la oposición se negaron a participar en los comicios de 2018, denunciándolos como un "fraude".

Pero esta vez, la oposición sí plantea participar y hará unas primarias para buscar un candidato único que enfrente a Maduro.

Por ahora, el líder opositor Juan Guaidó dijo que participará en la elección interna de octubre de este año, al igual que el exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y la exdiputada María Corina Machado, ambos fervientes opositores de los sucesivos gobiernos del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

Tras los comicios de 2018, Estados Unidos y medio centenar de países desconocieron entonces su resultado y respaldaron a Guaidó cuando se proclamó "presidente encargado" en un fallido intento de desplazar a Maduro del poder.

"Ahí está el ensayo derrotado, fallido, fracasado, del tal Guaidó. No nos importó nunca que ellos dijeran: 'No, el presidente de Venezuela es Guaidó'. No fue presidente ni una hora, ni un segundo", subrayó Maduro en la conversación con Radio La Pizarra y recogida por la agencia de noticias AFP.

El pasado jueves, el jefe de la delegación de Maduro en la mesa de diálogo con la oposición en México, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, condicionó cualquier acuerdo electoral a que se levanten todas las sanciones internacionales en contra de Venezuela.

"Vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, el pueblo elegirá y, bueno, seguiremos adelante", manifestó Maduro. (Télam)