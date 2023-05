El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, de intentar llevar al mundo a una guerra nuclear, por su exhortación a apoyar militarmente a Ucrania por encima del bienestar social.

"Josep Borrell ¿nos vas a llevar a una guerra nuclear? Por tu mentalidad guerrerista... Tú debes de ser diplomático. Tú no sabes manejar ni un fusil ni una pistola y vas a estar hablando de guerra, de escalada y violencia…", expresó el mandatario.

Maduro hizo referencia a las declaraciones realizadas por Borrell, en las que señaló que no es momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz, sino para el apoyo militar a Kiev, pues dijo que si esto no sucede "Ucrania caerá en cuestión de días".

“Estamos haciendo algo más que diplomacia. Pero, en Ucrania, desgraciadamente… desgraciadamente, no es el momento de conversaciones diplomáticas sobre la paz; es el momento de apoyar militarmente la guerra. Así que, me siento como un diplomático, pero también, como una especie de ‘ministro de Defensa de la Unión Europea’, porque he pasado una parte bastante importante de mi tiempo hablando de armas, de municiones”, dijo Borrell, citado por medios internacionales.

MIRÁ TAMBIÉN El Consejo de Seguridad de la ONU dice que está preocupado por la violencia en Haití

En su réplica, Maduro inquirió: "¿Para qué es la diplomacia? ¿Para la guerra?, preguntamos desde Venezuela. ¿Para el enfrentamiento militar? ¿La destrucción de territorios, de pueblos, de países, para escalar la violencia armada? ¿Para qué es la diplomacia, Josep Borrell?”.

Y respondió: “La diplomacia es para hablar, para acercarse, para entenderse y buscar fórmulas de paz".

Expresó por eso el respaldo de Caracas a las propuestas de paz de los Gobiernos de China y Brasil para terminar con el conflicto ruso-ucraniano.

“Apoyamos firmemente las iniciativas diplomáticas de paz del presidente (de China), Xi Jinping y del presidente (de Brasil) Lula da Silva, y Venezuela apuesta a todo por la paz", insistió. (Télam)