Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su gobierno, y del rey de Marruecos, Mohamed VI, y su entorno, figuran en una lista de posibles objetivos del software Pegasus, creado por una compañía israelí, utilizado por algunos Estados para espiar a periodistas, por lo que la Fiscalía de París anunció hoy la apertura de una investigación contra Marruecos.

La investigación abarca una lista de diez delitos, entre ellos "violación a la privacidad", "intercepción de correspondencia", "acceso fraudulento" a un sistema informático y "asociación de malhechores" y responde a una denuncia presentada por el portal independiente Mediapart, dos de cuyos periodistas fueron espiados, y a la cual se sumó otra del semanario satírico Le Canard Enchaîné.

También integran esta lista corresponsales de grandes medios internacionales, como The Wall Street Journal, CNN, France 24, El País y la agencia AFP.

Otros números pertenecían a mujeres del entorno del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul por un comando formado por agentes venidos de Arabia Saudita.

"Encontramos estos números de teléfono, pero no pudimos realizar evidentemente una investigación técnica del teléfono de Emmanuel Macron" para verificar si está infectado por este software, explicó Laurent Richard, director de Forbbiden Stories, a la cadena LCI, confirmando una información del diario Le Monde.

Por lo tanto, "esto no nos dice si se espió realmente al presidente, pero demuestra en cualquier caso que hubo un interés en hacerlo", agregó.

"Si se confirman los hechos, es evidente que son muy graves. Esclareceremos estas revelaciones de prensa", aseguró, por su parte, la Presidencia francesa a preguntas sobre si algunos Estados "espiaron potencialmente" a Macron a través de este programa, según la agencia de noticias AFP.

Le Monde reveló hoy que estos números, entre ellos los del exprimer ministro Edouard Philippe, figuraban "en la lista de los números seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí, usuario del software espía Pegasus, para un eventual pirateo".

Además, en la lista de personalidades que pudieron haber sido espiadas figura el número de teléfono del rey Mohammed VI de Marruecos.

"Hemos podido comprobar que entre los números que forman parte de la lista de los servicios de inteligencia marroquíes están los de Mohamed VI. Y su entorno sufrió la misma situación", comunicó hoy France Info TV.

Entre los contactos que el colectivo pudo identificar están los de "numerosos miembros de la familia real", entre ellos el de Salma Bennani, la mujer del rey y madre de dos de los hijos de Mohamed VI.

Otra persona posiblemente espiada es Moulay Hicham, uno de los primos del rey y conocido como el "príncipe rojo" por su posición crítica con la monarquía y a favor de la democracia.

Estos nuevos nombres se hacen públicos un día después de que se diera a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su familia y unas 50 personas de su entorno formaban parte de la lista de espiados y que fueron intervenidos presuntamente entre 2016 y 2017 con Pegasus.

Aunque el grupo de medios que indaga la trama asegura que la licencia de Pegasus en México expiró en 2017, López Obrador se comprometió a verificar que ninguna entidad siga operando con ese software.

"No sé si pueda existir este contrato, lo voy a revisar. De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie. Habría que ver quién lo tiene. Si existe el contrato, hay que cancelarlo, no creo que exista", expresó el mandatario.

En el listado de los 50.000 números de teléfonos de personas de todo el mundo aparece el de Cecilio Pineda, reportero mexicano asesinado en marzo de 2017 y, según las indagaciones de medios como The Washington Post, The Guardian y Le Monde, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y defensores de derechos humanos también estuvieron en la mira.

De acuerdo con Pegasus Project, en México el sistema fue usado por el Cisen -órgano civil de inteligencia adscrito al gobierno y desmontado por López Obrador-, la secretaría de Defensa y la antigua Procuraduría General (ahora Fiscalía).

Forbidden Stories y la asociación Amnistía Internacional obtuvieron una lista con 50.000 números de teléfono seleccionados desde 2016 por los clientes del grupo NSO, que desarrolló el programa informático Pegasus, para una eventual vigilancia, y compartieron la lista con 17 medios de comunicación.

Pegasus es un sistema muy sofisticado que explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes y, una vez en el aparato exporta los datos del usuario (correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones) hacia páginas de internet creadas por la empresa, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas.

La firma israelí NSO, creada en 2011, fue acusada con alguna insistencia de colaborar con regímenes autoritarios, sobre todo desde que en 2016 Ahmed Mansoor, un opositor de Emiratos Árabes Unidos, denunció estas prácticas, pero la empresa rechazó las versiones, que atribuyó a "suposiciones erróneas y teorías no corroboradas".

La nómina incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios, según Le Monde, The Guardian, The Washington Post y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias, entre otros, que localizaron buena parte de los posibles espiados en México, Marruecos y Arabia Saudita. (Télam)