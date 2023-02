El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, viajará este jueves a Washington para reunirse en la Casa Blanca con su par estadounidense, Joe Biden, en lo que será una visita que lo posicionará como el principal referente regional.

El jefe del Palacio del Planalto llevará una importante comitiva, que estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; de Finanzas, Fernando Haddad; Medio Ambiente, Marina Silva; de Igualdad Racial, Anielle Franco; el asesor especial Celso Amorim; y el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio, Marcio Elías Rosa.

El líder del PT será recibido por Biden en la Casa Blanca el viernes, para poner sobre la mesa temas como la dinamización de la economía, temas ambientales, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos. Será el tercer viaje al exterior de Lula desde su regreso a la Presidencia de Brasil, tras haber realizado visitas a la Argentina y a Uruguay: para después de marzo pretende ir a China.

Brasil y Estados Unidos enfrentan desafíos similares en lo que respecta a la radicalización política y el discurso de odio en redes sociales. El medio ambiente será uno de los principales temas durante la reunión bilateral, en contraposición con la política que tenía su antecesor, Jair Bolsonaro, en la materia.

En ese sentido, Da Silva buscará un mayor compromiso de los países desarrollados en el cumplimiento de sus compromisos de financiación en el área climática. En el ámbito económico, se están realizando esfuerzos para impulsar las inversiones, particularmente en transición energética y generación de energía limpia, y una mayor integración de las cadenas productivas.

También debe prestarse especial atención a la promoción de la agenda de derechos humanos, en particular en temas como la lucha contra el hambre y la pobreza a escala mundial, los derechos de los pueblos indígenas y el combate al racismo. Además de su reunión con Biden, el brasileño tiene previstos encuentros con el senador Bernie Sanders; con congresistas demócratas; representantes de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).

Para el sábado al mediodía está planificado el regreso del mandatario y su comitiva a Brasil. La visita de Lula a la Casa Blanca también lo posicionará como el principal referente regional, en desmedro del presidente Alberto Fernández, quien todavía no logró fijar fecha para ir a Washington para reunirse con Biden.

La ansiada reunión bilateral iba a concretarse en julio de 2022, pero el encuentro se suspendió debido a que pocos días antes del viaje del argentino el mandatario estadounidense contrajo Covid-19. Dos meses después, Alberto Fernández viajó a Estados Unidos, pero no a Washington, sino a Nueva York para participar de la Asamblea Genral de las Naciones Unidas. Finalizado su mandato al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero pasado, el Presidente parece perder peso en el continente. Fuentes cercanas al Gobierno consultadas por NA dijeron que las gestiones diplomáticas para lograr que se concrete el encuentro bilateral entre Fernández y Biden continúan en marcha.

"Estados Unidos se muestra a disposición para trabajar juntos y encontrar un lugar en la agenda de Biden", dijeron los voceros consultados por esta agencia. En este sentido se expresaron recientemente el ex senador demócrata Chris Dodd, asesor presidencial especial para América Latina en Estados Unidos, y el propio embajador de ese país en Buenos Aires, Marc Stanley. PT/SPC NA