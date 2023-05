El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló hoy que mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que rechazó una invitación a viajar a Moscú "en este momento", aunque le reiteró su disposición a mediar en las conversaciones "en busca de la paz" con Ucrania.

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Le agradecí una invitación para ir al Foro Económico Internacional en San Petersburgo, y le respondí que no podía ir a Rusia por el momento, pero reiteré la disposición de Brasil, junto con India, Indonesia y China, de dialogar con ambos lados del conflicto en pos de la paz", escribió Lula en Twitter.

Putin, por su parte, destacó tras la conversación, que "Brasil es el principal socio comercial y económico de Rusia en América Latina", según la agencia de noticias rusa Sputnik.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…

Asimismo, subrayó que, "aunque el volumen de negocios entre ambos países disminuyó ligeramente debido a las dificultades, en general el potencial es muy bueno, y el año pasado fue récord".

La conversación tuvo lugar una semana después de que Lula visitara Japón para participar como invitado de una reunión del G7 (las economías más desarrolladas).

Allí, el mandatario brasileño condenó la violación de la integridad territorial de Ucrania y lamentó que ninguno de los dos países enfrentados estuviera dispuesto a hablar de paz en ese momento.

Guerra en Ucrania

En esa misma cita, el mandatario tenía previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, pero la reunión se frustró por problemas de agenda de éste.

El presidente brasileño siempre se mostró reacio a condenar la incursión rusa en Ucrania y causó cierta controversia el mes pasado al declarar que Estados Unidos debía dejar de "alentar la guerra".

En abril, Lula propuso crear un formato similar al G20 para debatir la situación en Ucrania y, de ese modo, terminar con el conflicto. (Télam)