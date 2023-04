El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el miércoles que en el país no hay lugar para fascistas ni nazis, al citar una vez más la importancia de juzgar a las personas que atacaron la sede de los Tres Poderes a principios de enero. "Cada persona que participó en el asalto del 8 de enero será juzgada, tendrá derecho a la presunción de inocencia, que yo no tuve, pero no dejaremos de juzgar a los golpistas", dijo Lula en un discurso durante una ceremonia de lanzamiento del Plan Plurianual Participativo (PPA) en Brasilia. "En este país no hay espacio para fascistas, nazis y aquellos a los que no les gusta la democracia", añadió. El presidente subrayó que la verdadera democracia exige que el Estado sea cada vez más abierto y permeable a la sociedad, y eso incluye una construcción más participativa del Plan Plurianual. (Reporte de Ricardo Brito; escrito por Alexandre Caverni) Reuters-NA NA