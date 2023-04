El Gobierno de Brasil anunció hoy un paquete de medidas destinado a abordar la violencia en las escuelas, tras varios ataques en instituciones educativas que dejaron al menos cuatro menores muertos y varios heridos.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió hoy en el Palacio del Planalto con los ministros del Gobierno y del Tribunal Supremo Federal (STF).

Tras el encuentro, el ministro de Educación, Camilo Santana, anunció las medidas y evaluó que la situación de violencia en las escuelas es algo que se agravó por el uso de plataformas digitales.

“Esto es un reflejo de una situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, que ha estimulado una cultura de violencia, odio e intolerancia”, sostuvo Santana, citado por el diario Folha De Sao Paulo.

El Gobierno transferirá unos 3.000 millones de reales (unos 600 millones de dólares) a los estados y municipios para este apoyo federal, aunque no se trata de nuevos recursos, sino aplazamiento de pagos previstos, según detalló el diario.

Por su parte, Lula, aseguró que la seguridad en las escuelas "se derrumbó" por la acción de los grupos criminales en las redes sociales y defendió que las escuelas no pueden convertirse en prisiones de máxima seguridad.

El mandatario se refirió a la instalación de equipos de seguridad, como detectores de metales, y defendió una política educativa, familiar y humanizada como forma de solucionar el problema.

Lula afirmó que "no hay dinero para eso" y que sería una "demostración" de que no saben "cómo resolver el problema real".

"No vamos a convertir nuestras escuelas en una prisión de máxima seguridad, que no tiene solución. No hay dinero para eso, ni es políticamente correcto, humanamente correcto, socialmente correcto. Si tratamos de hacer eso, estamos demostrando que no servimos para mucho, porque no sabemos cómo resolver el problema real", aseveró Lula, citado por el diario O Globo.

El presidente resaltó que los padres deben participar en este proceso.

"Cuando un niño piensa que un arma es la solución, ¿por qué piensa así? ¿Lo vio en la biblia? ¡No! ¿En el libro de la escuela? ¡No! Escuchó de su padre o madre dentro de la casa. Y por eso hay que tener en cuenta que sin la participación de los padres no se puede recuperar un correcto proceso educativo", afirmó Lula.

"Este problema no lo vamos a resolver con dinero, levantando el muro de la escuela, instalando detectores de metales. Me sigo imaginando a los niños siendo registrados en las escuelas, qué patético sería para los padres, para el alcalde, gobernador, presidente e instituciones, que un niño de 8 años sea rastreado", ejemplificó el mandatario.

Por otro lado, y en línea con lo que expresaron varios de sus ministros, Lula destacó el papel de las redes sociales en el proceso de propagación de la violencia.

"Estamos ante un hecho nuevo, porque la violencia existe en nuestras vidas desde que nacimos. Lo nuevo es que invadieron el lugar que para nosotros es considerado un lugar seguro", lamentó.

Lula llegó acompañado por los jueces del STF Rosa Weber y Alexandre de Moraes, el vicepresidente, Geraldo Alckmin; los ministros Santana (Educación) y Flávio Dino (Justicia), así como el presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Durante la reunión, De Moraes le pidió a Lula una ley para combatir esas nuevas formas de violencia.

"Necesitamos de una vez por todas determinar que lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer tampoco en el mundo virtual. Para mí bastaría, presidente Lula, con un artículo en la ley, para ser regulado por el Congreso. Lo que no se puede en el mundo real, no se puede en el virtual, es simple", insistió De Moraes, citado por la agencia de noticias Europa Press.

"Las redes sociales están en tierra de nadie, es tierra sin ley, Necesitamos regular eso (...) Si no hay unas reglas con determinados modelos a seguir, vamos a seguir viendo esa instrumentalización de las redes sociales para animar los ataques en las escuelas, pero más que eso, aumento del número de suicidios y de casos de depresión por ataques en las redes", alertó.

Por su parte, el ministro Dino informó hoy que fueron retirados al menos 756 perfiles de redes sociales en los últimos diez días por alentar los ataques en las escuelas, como el ocurrido hace unas semanas en un jardín de infantes en el municipio de Blumenau, en el sur del país, en el que murieron cuatro niños.

Nueve días antes del ataque en la guardería, un estudiante de 13 años entró a su escuela en San Pablo con un cuchillo y asesinó a un profesor e hirió a otras cinco personas. (Télam)