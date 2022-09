El candidato presidencial brasileño y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó hoy sobre el avance del racismo en el fútbol y pidió a los clubes que promuevan la conciencia social entre los niños y adolescentes de las divisiones inferiores.

En un encuentro con figuras del deporte, represenetantes de entidades de hinchadas de equipos de fútbol alineadas con la izquierda, Lula reivindicó la política deportiva lanzada por su gobierno entre 2003 y 2010 que permitió el desarrollo del deporte olímpico a los mejores niveles de la historia.

En ese contexto, vinculó a las redes sociales con la explosión de los casos de racismo vinculados al deporte

"Estoy triste porque vivimos un tiempo de racismo muy violento, tal vez un racismo facilitado por los teléfonos celulares. Si bien estos aparatos son importantísimos, en ellos se esconden los delincuentes, los que odian, los que tienen prejuicios", afirmó Bolsonaro.

MIRÁ TAMBIÉN El príncipe heredero Mohamed bin Salmán fue nombrado primer ministro de Arabia Saudita

En ese marco, el expresidente, fanático del club Corinthians, reivindició al movimiento de la Democracia Corinthiana de 1982 al lado de exjugadores que llevaron adelante esa bandera en plena dictadura com Walter Casagrande, Vladimir y Juninho.

Estaban en el acto familiares del fallecido exfutbolista mundialista Sócrates, máximo líder de la Demoracia Corinthiana, además de los grupos progresitas de hinchas de Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Santos y Vasco da Gama.

"Me da mucho orgullo, incluso con el paso de los años, que chicos de las barriadas de las periferias puedan vencer en la vida y que lo primero que hagan es comprarle una casa a la mamá. Me parece que sería bueno que esos chicos tengan conciencia social para pasarla a la sociedad. No es posible que tengamos gente, como en el bolsonarismo, queriendo construir una supremacía blanca", sostuvo.

Por ello, recomendó a los clubes crear "conciencia" en la formación de las divisiones inferiores.

MIRÁ TAMBIÉN Explosiones y denuncias de sabotaje por la fuga en el Báltico de gasoductos que unen Rusia y Europa

Lula también fustigó la falta de espacios públicos para jugar al fútbol en las ciudades por lo que propuso "una verdadera revolución para cambiar la práctica deportiva" incluso en la planificación de construcción de escuelas.

Defendio el programa Bolsa Atleta de su gobierno y el de Dilma Rousseff que permitió un récord de medallas en el deporte olímpico a partir de los juegos de Rio 2016.

"Si el estado no interviene, el empresario no va a invertir en un atleta sin saber que tendrá retorno financiero. Por eso hay que garantizar que se puedan entrenar con apoyo estatal", afirmó el expresidente.e

En el país de los pentacampeones mundiales, Lula recordó que el 90 por ciento de los jugadores de fútbol gana menos de un salario mínimo -200 dólares por mes-.

Para el exministro de Deportes de Lula, Orlando Silva, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), candidato a diputado el domingo, la convocatoria con personajes del deporte y el planteo elas políticas deportivas puede servir para sumar votos de personas indecisas para permitir que el candidato del PT pueda vencer sin necesidad de balotaje.

"Queremos borrar esta página infeliz de nuetra historia que es el bolsonarismo", comentó a Télam el exministro Silva.

El deporte también es espacio de disputa entre Lula y Bolsonaro.

Al expresidente lo apoyan figuras como el exfutbolista Raí, campeón mundial en 1994, exSao Paulo y PSG, y Juninho Pernambucano, además del entrenador Vanderlei Luxemburgo, mientras que el actual mandatario el apoyo proviene del senador Romario, del gubernamental Partido Liberal, y de campeones de la Fórmula Uno como Emerson Fittipaldi y Nelson Piquet.

En otros que respaldaron a Lula en el evento fueron la ex jugadora de voley Ana Moser y el medallista olímpico de taekwondo Diogo Silva. (Télam)