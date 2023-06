El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy "racionalidad" en el uso de pesticidas a los productores rurales debido a que esa práctica puede hacer fracasar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), en un mensaje al agronegocio, sector al que acusó de tener problemas ideológicos con el Gobierno.

Lo hizo durante una declaración ante radios del estado central agroganadero de Goiás, antes las cuales abordó la relación con el sector de los productores rurales, identificados con el expresidente Jair Bolsonaro y que ocupan 300 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados.

El mandatario, un aliado del Movimiento Sin Tierra (MST), grupo campesino que lucha por la reforma agraria que es objeto de una comisión parlamentaria de investigación impulsada por los ruralistas exportadores, advirtió a los productores rurales sobre el uso de agrotóxicos y que ello puede perjudicar la firma del acuerdo UE-Mercosur.

"No sé si se dieron cuenta, pero ayer el Senado francés dijo que no votará el acuerdo Mercosur-Unión Europea por la cantidad de veneno que se usa en los productos agrícolas brasileños. Entonces es importante que tengamos en cuenta que siendo racionales, cuidar una agricultura de buena calidad es una necesidad competitiva para Brasil, para China y para Francia, para Estados Unidos y para Alemania", sostuvo.

El mandatario perdió en Diputados una disputa con el agronegocio, que logró retirarle poderes a los ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos Originarios.

Para Lula, el problema del agronegocio con su figura y el Gobierno es "ideológico" en referencia al masivo apoyo que el sector, que es el principal motor de la economía, le otorgó a Bolsonaro.

"Soy consciente de lo que hicimos, su problema con nosotros es ideológico, no es un problema de haber puesto mucho crédito para la producción y maquinaria. No me importa si le gusto o no al productor rural. Lo que está en juego es recuperar la capacidad productiva de este país sin deforestar y sin quemar la Amazonía”, dijo el mandatario.

Lula también tendió puentes con los productores rurales, pero aseguró que "el gobierno aplicará todo el peso de la Ley" para los hacendados que talen los biomas e invadan tierras indígenas, aunque rescató a la gran mayoría de ellos que se mantiene en la legalidad.

"El productor rural hoy en Brasil, los serios que viven de la producción y de las exportaciones, sabe que será perjudicial para su negocio quema y entra en tierras que no puede entrar, contamina ríos que no puede contaminar. Todo agricultor inteligente y con sentido común sabe que la preservación del medio ambiente es un valor agregado a los productos que estamos produciendo para la exportación", sostuvo.

Lula inaugurará mañana en Rio Verde, Goiás, el ferrocarril transportador de granos y de mineral de hierro que se construye desde 1987 y que quedó lista en un 90% en el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

Son 1.537 kilómetros de vías entre Estrela D’Oeste, San Pablo, hasta Porto Nacional, en Tocantins, norte amazónico. Este trecho que corta al medio en forma vertical al país se conecta con otros tramos de ferrocarril de carga para los puertos del estado de Maranhao (noreste) y Santos (sureste).

Lula convocó hoy a una reunión de gabinete cuya apertura fue pública y abierta. Les pidió a los ministros que a partir de julio se lanzará el megaplan de obra pública para acelerar el crecimiento y que se terminó la época de las ideas y de los proyectos y comienza el de las ejecuciones de las iniciativas.

Lula destacó ante sus 37 ministros la aceptación de la planificación macroeconómica del gobierno, que recibió un aumento de la calificación de la calificadora de riesgo S&P Globan Ratings el miércoles.

Por ello, sostuvo que llegó la hora de ejecutar para tener resultados.

“A partir de ahora está prohibido tener nuevas ideas, tendremos que cumplir con lo que hemos podido plantear hasta ahora”, afirmó. (Télam)