El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó hoy retirar las vallas metálicas que protegían el recinto del Palacio del Planalto, la sede del Gobierno en Brasilia, desde hace diez años.

"Brasil no necesita estar rodeado de vallas, hay que dejarlo libre; la democracia no exige muros, no necesita muros", afirmó Lula al supervisar los trabajos de retirada, según recogió el diario O Globo.

Las vallas fueron colocadas frente al palacio presidencial por motivos de seguridad en 2013, durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

Lula dijo que la medida demuestra que Brasil "está volviendo a la normalidad" y que las vallas pueden instalarse puntualmente cuando haya actos o eventos concretos, pero no estar allí de manera habitual, citó la agencia de noticias Sputnik.

Respecto de los ataques golpistas del 8 de enero protagonizados por bolsonaristas radicales que invadieron la sede de los tres Poderes en la capital brasileña, el mandatario confió en que a partir de ahora el sistema de seguridad "no será negligente" como en esa oportunidad.

También se mostró dispuesto a eliminar las vallas de protección en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, y en el Palacio de Jaburu, la del vicepresidente Geraldo Alckmin.

Todos estos edificios fueron diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer y suelen contar con pequeños espejos de agua que los separan de la vía pública, pero no hay rejas ni muros. (Télam)