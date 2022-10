El ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ayer en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo esta mañana su primer llamado a la esperanza con vistas al balotaje del 30 de este mes con un tuit en el que aseguró que va a ganar los comicios porque "el pueblo brasileño necesita, merece y tiene derecho a ser respetado nuevamente".

"La esperanza del pueblo brasileño me emociona mucho. Por eso te digo que voy a ganar las elecciones, a recuperar el derecho del pueblo a ser feliz. El pueblo brasileño necesita, merece y tiene derecho a ser respetado nuevamente. ¡Vamos, buenos días!", lanzó el candidato de izquierda.

Lula reunió en la primera vuelta 48,43% (57.257.473 votos), con más de cinco puntos porcentuales de diferencia con el actual presidente, Jair Bolsonaro, que alcanzó 43,20% (51.071.106 votos), con quien se medirá en el balotaje del 30 de este mes.

Anoche, en su primera reacción pública sobre el resultado de las elecciones, el expresidente (2003-2011) aseguró que "la lucha continúa hasta la victoria final" y celebró la chance de un futuro debate “cara a cara” con Bolsonaro antes del balotaje.

A esperança do povo brasileiro me deixa muito emocionado. É por isso que digo para vocês que vou ganhar as eleições, para recuperar o direito do povo de ser feliz. O povo brasileiro precisa, merece e tem o direito de ser respeitado outra vez. Vamos em frente, bom dia!

"Todas las elecciones a las que me he presentado han sido en segunda vuelta, todas ellas. La segunda vuelta es la oportunidad para madurar las propuestas y para conversar con la sociedad", manifestó Lula desde su bunker en San Pablo, donde siguió los resultados de los comicios.

El líder del PT nunca había ganado en primera vuelta, ni en 2003 ni en 2006, cuando obtuvo su reelección, y en 1989 perdió en el balotaje ante Fernando Collor de Mello.

Ante sus seguidores, consideró que las próximas cuatro semanas servirán para "construir un abanico de alianzas para que gobierne". (Télam)