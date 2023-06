El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fustigó hoy en París al Gobierno del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) al afirmar que "no se sabe lo que hizo" con el préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, al que calificó de "irresponsable".

"A la Argentina, de la forma más irresponsable, el FMI le prestó 44.000 millones de dólares a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero. Y entonces Argentina ha pasado a tener a una situación económica difícil porque no tiene dólares para pagarle al FMI", aseguró Lula en París, durante su discurso en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada para debatir cómo ofrecer recursos a los países más vulnerables para luchar contra el calentamiento global.

El evento, organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, contó con la presencia de unos 40 líderes de mundiales y, en su alocución, Lula denunció el actual estado de las instituciones multilaterales, al asegurar que es necesario reformarlas, "sobre todo el Banco Mundial, el FMI y el Consejo de Seguridad de la ONU".

"Y aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Bretton Woods, ya no funcionan, ya no sirven a las aspiraciones o intereses de la sociedad. Aclaremos que el Banco Mundial deja mucho que desear en cuanto a lo que el mundo aspira del Banco Mundial. Seamos claros que el FMI deja mucho que desear en lo que la gente espera del FMI", aseguró Lula.

Agregó que "muchas veces los bancos (multilaterales) prestan y este préstamo causa la quiebra del Estado".

El presidente brasileño recibirá al mandatario argentino, Alberto Fernández, el próximo lunes en Brasilia, como parte de una visita de Estado en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos principales socios del Mercosur.

El jueves, Lula aseguró durante una conferencia de prensa en Roma, tras visitar al papa Francisco y reunirse con autoridades locales, que le pidió a su ministro de Economía, Fernando Haddad, una serie de propuestas para aumentar las garantías de los empresarios brasileños que exportan a Argentina y encuentran plazos amplios para cobrar el dinero a causa de las restricciones de dólares del Banco Central.

Para Brasil, encontrar mecanismos para compensar rápidamente las exportaciones de 200 de sus empresas es clave para no perder espacio en la Argentina ante los productos de China.

Es en este punto que Lula ha intentado sin éxito modificar el artículo 7 de la carta del Banco de los Brics (El Nuevo Banco de Desarrollo, NDB, presidido por la exmandataria Dilma Rousseff) para otorgar desembolsos hacia Argentina destinados a cubrir las exportaciones de Brasil.

Este viernes, en su discurso en la cumbre de París, Lula insistió ante Rousseff: "Ya puedes preparar allí (en el NDB) tu pluma para firmar algunos préstamos para Brasil y otros países más pobres, porque vamos a marcar la diferencia"

El mandatario brasileño dijo además que es "optimista" con la creación del Banco de los Brics, el Banco del Sur y discutir poder comerciar a nivel internacional sin utilizar el dólar.

"Hay gente que se asusta cuando digo que necesitamos crear nuevas monedas para poder comerciar. No sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas? No sé por qué Brasil y China no pueden hacerlo en nuestras monedas ¿Por qué tengo que comprar dólares? Esta es una discusión que está en mi agenda y, si depende de mí, sucederá en la reunión de los Brics, que será en septiembre. Y también sucederá en la reunión del G20, porque necesitaremos que más colegas africanos participen en el G20. Como lo está haciendo el G7", aseguró Lula.

En la cumbre del G7 en Hiroshima realizada en mayo, Lula fue invitado y tuvo la oportunidad de reclamarle a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por nuevos desembolsos para la Argentina debido a la sequía sufrida por el país, lo cual afectó la exportación de materias primas y el flujo de ingreso de divisas.

El préstamo del FMI a la Argentina ocurrió a pedido del gobierno del expresidente Macri y fue otorgado en un monto récord para el organismo internacional, en el marco del respaldo del entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, a la reelección del extitular de Boca Juniors, según reconoció el exrepresentante norteamericano en el Fondo, Mauricio Claver-Carone.

A su vez, en su discurso en Francia, Lula cuestionó al lado de Macron y del jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea para la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que incluyen sanciones en caso de no cumplir con nuevas metas ambientales.

"Los acuerdos comerciales deben ser más justos. Me muero por hacer un tratado con la Unión Europea. Pero no es posible. La carta adicional que hizo la Unión Europea no permite llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario brasileño, que ya había rechazado estas nuevas exigencias durante la visita que hizo la semana pasada a Brasilia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al inicio de una gira por América Latina.

"Vamos a hacer la respuesta y vamos a enviar la respuesta, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico", disparó Lula. (Télam)