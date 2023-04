El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió a su principal asesor de política exterior a hablar con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre posibles conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, informó CNN Brasil el lunes. "Sería una exageración decir que las puertas están abiertas (a las conversaciones de paz), pero no es cierto decir que están totalmente cerradas", dijo el enviado Celso Amorim a CNN Brasil en una entrevista publicada en su sitio web. Amorim, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Lula de 2003 a 2010, dijo que se reunió con Putin durante una hora el jueves en el Kremlin como parte del viaje no anunciado previamente. Dos funcionarios del Gobierno dijeron a Reuters que Amorim se detuvo en París en su camino de regreso a Brasil, pero no proporcionaron detalles de sus compromisos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil no quiso hacer comentarios sobre el viaje de Amorim. La oficina del presidente no respondió a una petición de comentarios. Lula ha propuesto crear un grupo de países para mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que libran una guerra que dura ya más de un año. Amorim indicó que almorzó con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que visitará Brasilia el 17 de abril, y fue recibido por el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, y el asesor de asuntos internacionales Yuri Ushakov. "No existe una solución mágica, pero llegará un momento en que, en uno u otro bando, surgirá la conciencia de que el costo de la guerra -no sólo el costo político, sino el costo humano y económico- será mayor que el costo de las concesiones necesarias para la paz", declaró Amorim a CNN Brasil. "Mi sensación es que ese momento aún no ha llegado, pero podría llegar antes de lo esperado", añadió. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters) Reuters-NA NA