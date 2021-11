El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva disertó hoy en París, Francia, sobre el desempeño de su país "en el mundo de mañana", donde destacó que Brasil "no puede esperar una nueva Guerra Fría", ahora entre Estados Unidos y China, a la vez que renovó sus duras críticas hacia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

El fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT), que figura en todas las encuestas como el dirigente con mayor intención de voto para suceder a Bolsonaro en el Gobierno, dijo también que es importante acercar el Mercosur a la Unión Europea para fortalecer el mundo multipolar y adelantó que se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante esta visita a Francia.

Al exponer en Sciences Po, una de las escuelas de ciencias políticas más prestigiosas del mundo, en París, se le preguntó cuál debería ser la posición de Brasil en la disputa entre Estados Unidos y China.

"No podemos aceptar una nueva Guerra Fría. Por eso es importante acercar el Mercosur a la Unión Europea", respondió.

Lula también dijo que Brasil no tiene una cultura antiamericana.

"Queremos a Estados Unidos grande y fuerte. Pero también queremos tener nuestra oportunidad", expuso.

Luego refirió que Brasil reconoció a China como una economía de mercado para llevar a la segunda potencia mundial a la legalidad del sistema multilateral de comercio y agregó que Europa necesita a su país para fortalecer "un planeta multipolar".

"Necesitamos unirnos para una economía mundial más solidaria", subrayó.

Claramente favorito para las cruciales elecciones generales de 2022, en caso de confirmar su candidatura, cosa que se da por descontado, Lula embistió luego contra al actual mandatario, Jair Bolsonaro, al que acusó de estar "destruyendo el país".

A la vez, lamentó que Brasil haya pasado de ser "la niña de los ojos para mucha gente" a "una cosa fea".

Lula, de 76 años, habló ante cerca de un millar de estudiantes, muchos de ellos compatriotas, en una conferencia titulada "¿Cuál es el papel de Brasil en el mundo?", en la que también trató la situación interna del país.

"Nunca imaginé que, después de 1988, después del régimen militar, una figura como Bolsonaro fuese elegido, nunca lo imaginé, alguien tan negacionista, que no cree en las cosas, que no quiere aprender, que no entiende de políticas públicas, de educación, de salud", cuestionó.

Lula sostuvo que el mandatario ultraderechista "está orgulloso de no saber nada, está destruyendo el país y, ustedes prepárense porque no van a estar mucho tiempo en París: les necesitamos para reconstruir el país", arengó.

El dirigente del PT afirmó que "nunca" vio "a tanta gente pasando hambre en Brasil" como ahora y demandó a los estudiantes que no dejen de votar en las presidenciales en las que Bolsonaro ha anunciado que será candidato para un nuevo mandato.

Según las encuestas, Lula parte con cerca de un 45 % de apoyos, por delante del 25 % de Bolsonaro en medio de opiniones mayoritarias de analistas políticos de que aumentará significativamente esa ventaja.

Lula, presidente entre 2003 y 2010, recuperó este año sus derechos políticos después de que la Corte Suprema de Brasil anulara las dos condenas que pesaban en su contra por corrupción y por las que pasó 580 días en prisión.

El exmandatario aprovechó para criticar ese proceso que padeció, con ataques al exministro y antiguo juez Sergio Moro, y juzgó que la imagen internacional de su país ha empeorado en los últimos cinco años, desde que su sucesora y compañera de partido, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso en 2016, por supuestos delitos fiscales.

"Brasil era la niña de los ojos de mucha gente, de tanto que querían invertir en el país y ahora se transformó en una cosa fea en la que nadie cree y en las reuniones internacionales lo saludan por cortesía, sin mirarlo a los ojos", reiteró.

Lula también censuró al ministro de Economía, Paulo Guedes, considerado un neoliberal en favor de las privatizaciones, recogió el sitio Brasil247.

"Guedes destruye naciones, miente incluso más que Bolsonaro, así que tendremos mucho, mucho trabajo, más que la primera vez" que llegó al poder el 1 de enero de 2003, denostó.

En su largo discurso, Lula planteó que la política "no se aprende en Sciences Po o en Harvard, sino haciendo política real, con la toma de decisiones".

Lula habló cuando se cumplen diez años del honoris causa que le fue otorgado por Sciences Po, el primero para un dirigente latinoamericano.

Mañana concluirá su visita en París cuando reciba el premio "Coraje Político 2021" de la revista Politique Internationale y se reúna con Macron.

A continuación, viajará a Madrid, donde será recibido por el jefe de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el cierre de su intensa gira europea. (Télam)