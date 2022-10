El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dijo hoy que irá a "dos debates con un genocida", en referencia al mandatario Jair Bolsonaro, y lo acusó de ser capaz de "comer carne de indio" pese a que un juez le ordenó ayer que dejara de transmitir un anuncio de campaña en el que asocia al jefe del Estado con el canibalismo.

"Voy a tener dos debates con un genocida", dijo Lula al repasar su agenda para los próximos días de campaña durante un acto en la ciudad minera de Belo Horizonte -la capital de Minas Gerais, el segundo mayor distrito electoral del país-, donde realizó caravana de autos, acompañada también por seguidores a pie.

El candidato a presidente que ganó la primera vuelta electoral el domingo pasado, pero sin alcanzar el 50% más uno de los votos como para consagrarse sucesor de Bolsonaro sin necesidad de balotaje, aludió de esa manera a los debates televisivos que mantendrá con su rival el 16 y el 28 de este mes.

El exmandatario también acusó a Bolsonaro de haber declarado a un periodista del diario estadounidense The New York Time que "tenía coraje de comer carne de indio".

Durante la última semana se difundió un video de 2016 en el que el actual presidente, entonces diputado, describía lo que presentó como un ritual de la comunidad indígena yanomami, en el estado norteño Roraima.

"Se cocina por dos o tres días y lo comen con banana; yo quería ver al indio siendo cocinado, ahí me dicen: 'si lo ve, lo tiene que comer'. ¡Lo como!", agregó Bolsonaro en ese video que se hizo viral en las redes sociales.

El video fue utilizado por la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

"Después de todos los absurdos que Brasil ya escuchó de Bolsonaro, surge otro todavía más aterrador: revela que comería carne humana; Brasil no aguanta más a Bolsonaro", dice una voz en off en el anuncio difundido por la campaña de Lula.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) publicó anoche una sentencia en la que consideró que ese spot incluía un extracto de un video "sacado de contexto", según la agencia de noticias AFP.

"En la forma en que se tomaron estas palabras de la entrevista, se cambió el sentido original del mensaje, sugiriendo que el candidato podría admitir la posibilidad de consumir carne humana en cualquier circunstancia", subrayó el juez Paulo de Tarso Sanseverino.

Un líder de la comunidad yanomami, Junior Hekurari, negó categóricamente la existencia de rituales caníbales en su cultura.

"Nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo dice a un periodista estadounidense; no es malicia de nuestra parte, solo estamos dando información a la gente sobre nuestro adversario", replicó el expresidente ayer mismo, en una una reunión en Campinas, cerca de San Pablo.

Por su parte, Bolsonaro participó hoy de una entrevista de más de cuatro horas en el canal de Youtube Pilhado, del periodista Thiago Asmar.

"Por favor, no se omita, no vote en blanco, no falte, no anule su voto", exhortó.

"El mejor voto soy yo, del otro lado es el voto de la mentira", sostuvo el presidente.

La tensión en la campaña por la segunda vuelta del 30 de este mes se elevó en los últimos días.

El viernes, Bolsonaro, que había mantenido un tono moderado en el último trecho de la campaña, volvió a su estilo más agresivo y llamó a Lula "borracho", mientras lo acusaba de querer "traer una cuadrilla de incompetentes para dirigir Brasil".

La última encuesta del Instituto Datafolha, publicada el viernes, dio a Lula ganador con 53% de los votos, frente a 47% de Bolsonaro. (Télam)