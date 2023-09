El presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió hoy que Brasil no renunciará al capítulo de compras gubernamentales en el acuerdo de libre comercio que el Mercosur negocia con la Unión Europea (UE) porque pondría en riesgo a las pequeñas y medianas empresas de su país.

"En el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no voy a renunciar a las compras gubernamentales porque es a través de ellas que vamos a hacer crecer a nuestras pequeñas y medianas empresas", dijo Lula en su programa semanal Conversación con el Presidente, por los medios públicos.

Brasil ocupa la presidencia rotativa del Mercosur y se propuso, según Lula, llegar a un acuerdo para cerrar las negociaciones con la UE.

El gobierno brasileño también repudió posibles sanciones esgrimidas por la UE contra el Mercosur por supuestamente no cumplir con eventuales cuestiones ambientales en la producción de alimentos.

Durante el programa, Lula hizo el anuncio al conversar con su ministra de Salud, Nisia Trindade, con quien discutió un nuevo programa de desarrollo de la industria nacional de medicamentos.

La UE impulsa que las empresas de los miembros de ambos bloques participen de licitaciones gubernamentales, una iniciativa que, según Brasil, atenta contra el desarrollo de las empresas brasileñas.

Brasil pasará a Paraguay la presidencia rotativa del bloque el próximo 7 de diciembre en la cumbre que se realizará en Rio de Janeiro.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró ayer que no impulsará el acuerdo en caso de que Lula no logre firmarlo durante su mandato.

"Yo he dicho y le he transmitido esto al presidente Lula, que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre", afirmó Peña en Asunción.

(Télam)